Банки фиксируют рост спроса на кредиты в прифронтовых регионах Сегодня 15:30 — Кредит&Депозит

Банки фиксируют рост спроса на кредиты в прифронтовых регионах

Условия ведения бизнеса на прифронтовых территориях остаются сложными из-за интенсивных обстрелов, миграции населения в более безопасные регионы и рисков оккупации. В то же время, сохраняются предпосылки для дальнейшего банковского финансирования предприятий в этих регионах.

По данным Отчета о финансовой устойчивости, предприятия в приближенных к фронту областях демонстрируют операционную рентабельность на уровне среднего показателя по стране.

Динамика банковского кредитования

С середины 2024 года банки наращивают темпы кредитования в прифронтовых регионах. Сейчас они соразмерны с показателями в других областях.

После начала полномасштабного вторжения кредитование в приближенных к фронту регионах долгое время оставалось очень ограниченным. Банки избегали активной работы в этих областях после потери более трети кредитного портфеля.

График: НБУ

Факторы возобновления кредитования бизнеса

Восстановлению кредитования бизнеса в прифронтовых областях способствуют несколько ключевых факторов. Среди них направление государственной поддержки на эти регионы, в частности, распространение государственных гарантий и введение компенсации военных убытков от ЭКА.

Также важную роль играет адаптация кредитной политики банков к условиям войны и приспособление бизнеса к работе при повышенных рисках безопасности.

Несмотря на высокие риски, спрос на займы в прифронтовых регионах сохраняется. Банки прогнозируют его дальнейший рост и подтверждают готовность продолжать поддерживать предприятия.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в настоящее время в прифронтовых регионах проживает 6,6 млн украинцев. В 2025 году правительство приняло пакет поддержки, который в целом охватил 230 общин. В 2026 г. прифронтовые регионы остаются приоритетом правительства. В государственном бюджете предусмотрено 10,4 млрд грн дотаций и 30,4 млрд грн на компенсацию утраченных доходов из-за войны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.