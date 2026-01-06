0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки фиксируют рост спроса на кредиты в прифронтовых регионах

Кредит&Депозит
1
Банки фиксируют рост спроса на кредиты в прифронтовых регионах
Банки фиксируют рост спроса на кредиты в прифронтовых регионах
Условия ведения бизнеса на прифронтовых территориях остаются сложными из-за интенсивных обстрелов, миграции населения в более безопасные регионы и рисков оккупации. В то же время, сохраняются предпосылки для дальнейшего банковского финансирования предприятий в этих регионах.
По данным Отчета о финансовой устойчивости, предприятия в приближенных к фронту областях демонстрируют операционную рентабельность на уровне среднего показателя по стране.

Динамика банковского кредитования

С середины 2024 года банки наращивают темпы кредитования в прифронтовых регионах. Сейчас они соразмерны с показателями в других областях.
После начала полномасштабного вторжения кредитование в приближенных к фронту регионах долгое время оставалось очень ограниченным. Банки избегали активной работы в этих областях после потери более трети кредитного портфеля.
График: НБУ
График: НБУ

Факторы возобновления кредитования бизнеса

Восстановлению кредитования бизнеса в прифронтовых областях способствуют несколько ключевых факторов. Среди них направление государственной поддержки на эти регионы, в частности, распространение государственных гарантий и введение компенсации военных убытков от ЭКА.
Также важную роль играет адаптация кредитной политики банков к условиям войны и приспособление бизнеса к работе при повышенных рисках безопасности.
Несмотря на высокие риски, спрос на займы в прифронтовых регионах сохраняется. Банки прогнозируют его дальнейший рост и подтверждают готовность продолжать поддерживать предприятия.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в настоящее время в прифронтовых регионах проживает 6,6 млн украинцев. В 2025 году правительство приняло пакет поддержки, который в целом охватил 230 общин. В 2026 г. прифронтовые регионы остаются приоритетом правительства. В государственном бюджете предусмотрено 10,4 млрд грн дотаций и 30,4 млрд грн на компенсацию утраченных доходов из-за войны.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems