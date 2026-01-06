Банки фиксируют рост спроса на кредиты в прифронтовых регионах
Условия ведения бизнеса на прифронтовых территориях остаются сложными из-за интенсивных обстрелов, миграции населения в более безопасные регионы и рисков оккупации. В то же время, сохраняются предпосылки для дальнейшего банковского финансирования предприятий в этих регионах.
По данным Отчета о финансовой устойчивости, предприятия в приближенных к фронту областях демонстрируют операционную рентабельность на уровне среднего показателя по стране.
Динамика банковского кредитования
С середины 2024 года банки наращивают темпы кредитования в прифронтовых регионах. Сейчас они соразмерны с показателями в других областях.
После начала полномасштабного вторжения кредитование в приближенных к фронту регионах долгое время оставалось очень ограниченным. Банки избегали активной работы в этих областях после потери более трети кредитного портфеля.
Факторы возобновления кредитования бизнеса
Восстановлению кредитования бизнеса в прифронтовых областях способствуют несколько ключевых факторов. Среди них направление государственной поддержки на эти регионы, в частности, распространение государственных гарантий и введение компенсации военных убытков от ЭКА.
Также важную роль играет адаптация кредитной политики банков к условиям войны и приспособление бизнеса к работе при повышенных рисках безопасности.
Несмотря на высокие риски, спрос на займы в прифронтовых регионах сохраняется. Банки прогнозируют его дальнейший рост и подтверждают готовность продолжать поддерживать предприятия.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в настоящее время в прифронтовых регионах проживает 6,6 млн украинцев. В 2025 году правительство приняло пакет поддержки, который в целом охватил 230 общин. В 2026 г. прифронтовые регионы остаются приоритетом правительства. В государственном бюджете предусмотрено 10,4 млрд грн дотаций и 30,4 млрд грн на компенсацию утраченных доходов из-за войны.
Поделиться новостью
Также по теме
Банки фиксируют рост спроса на кредиты в прифронтовых регионах
Может ли работодатель проверять кредитную историю кандидата
Доля неработающих кредитов в банках в ноябре уменьшилась до 23,9%
Программа «5−7−9%»: предприниматели оформили новых льготных кредитов на 3,3 млрд грн
Причины отказа в ипотечном кредитовании по программе «єОселя»
Как погасить долг по кредиту в обанкротившемся банке