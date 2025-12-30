Программа «5−7−9%»: предприниматели оформили новых льготных кредитов на 3,3 млрд грн Сегодня 11:23 — Кредит&Депозит

Программа «5−7−9%»: предприниматели оформили новых льготных кредитов на 3,3 млрд грн

За прошедшую неделю предприниматели оформили 686 новых кредитов на сумму 3,3 млрд грн.

С начала 2025 года в рамках программы бизнес привлек 28,9 тыс. кредитов на общую сумму 87,7 млрд грн.

В целом с начала года больше всего кредитных средств было получено по следующим направлениям:

кредитование в зоне высокого военного риска — 25,3 млрд грн;

развитие перерабатывающей промышленности — 22,6 млрд грн;

инвестиционные проекты — 22,1 млрд грн.

Наибольший прирост по сумме выданных кредитов на этой неделе зафиксирован в кредитовании бизнеса в зонах высокого военного риска (+1,06 млрд грн).

С начала действия программы (февраль 2020 г.) предприниматели получили 133,3 тыс. кредитов на сумму 453,7 млрд грн. Из них в период военного положения — 98,5 тыс. кредитов на 364,1 млрд грн.

В десятку лидеров по количеству взятых кредитов вошли четыре региона, относящиеся к зонам высокого военного риска: Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская области.

