Программа «5−7−9%»: предприниматели оформили новых льготных кредитов на 3,3 млрд грн
За прошедшую неделю предприниматели оформили 686 новых кредитов на сумму 3,3 млрд грн.
С начала 2025 года в рамках программы бизнес привлек 28,9 тыс. кредитов на общую сумму 87,7 млрд грн.
В целом с начала года больше всего кредитных средств было получено по следующим направлениям:
- кредитование в зоне высокого военного риска — 25,3 млрд грн;
- развитие перерабатывающей промышленности — 22,6 млрд грн;
- инвестиционные проекты — 22,1 млрд грн.
Наибольший прирост по сумме выданных кредитов на этой неделе зафиксирован в кредитовании бизнеса в зонах высокого военного риска (+1,06 млрд грн).
С начала действия программы (февраль 2020 г.) предприниматели получили 133,3 тыс. кредитов на сумму 453,7 млрд грн. Из них в период военного положения — 98,5 тыс. кредитов на 364,1 млрд грн.
В десятку лидеров по количеству взятых кредитов вошли четыре региона, относящиеся к зонам высокого военного риска: Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская области.
