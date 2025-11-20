Как «Черная пятница» и отключения света повлияют на рынок депозитов
На следующей неделе состоится «Черная пятница». Именно с этого периода традиционно стартует пиковый сезон в сегменте депозитов.
О возможных изменениях на рынке рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии 24 каналу.
Акционные предложения и ставки
«Черная пятница» предшествует праздничному периоду, охватывающему День Святого Николая, Рождество и Новый год. Банки обычно активизируют акционные предложения на депозиты как раз в это время.
По словам эксперта, банки будут прилагать значительные усилия, чтобы увеличить объемы привлеченных средств. Именно поэтому поощрительные бонусы к действующим ставкам могут вырасти до 1,5−2 процентных пункта, а максимальные ставки способны достичь 18% годовых.
В настоящее время средние ставки по гривневым вкладам составляют 13−14,5% годовых, в то время как максимальные предложения достигают 17−17,5% годовых.
По-прежнему наиболее популярными остаются депозиты на 6−9 месяцев и на 1 год. В ноябре и декабре на эти сроки приходится до 70% новых вкладов.
Влияние валютного рынка на депозиты
Основным сдерживающим фактором эксперт назвал ситуацию на валютном рынке. По его мнению, постепенно формируется понимание, что курс доллара не превысит 43 грн, а курс евро будет оставаться вблизи 50 грн.
Ключевой вопрос состоит в том, как именно будет меняться курс и не возникнут ли обстоятельства, которые могут дестабилизировать рынок. Сейчас Нацбанк остается основным игроком, имеющим инструменты для сдерживания чрезмерного спроса. Речь идет о случаях, когда спрос может превышать предложение на 10−15%.
Кроме валютных интервенций возможно применение и других монетарных инструментов, в частности учетной ставки. Она не изменится, по меньшей мере, до 11 декабря, когда состоится заседание монетарного комитета.
Энергетическая ситуация
Еще одним риском могут стать проблемы с энергоснабжением. Периодические отключения по графикам не создают критических помех, если они не продолжаются более 3−4 часов.
«Главное беспокойство — это аварийные отключения, которые прогнозировать крайне тяжело. В такие периоды людям будет точно не до депозитов, даже если условия размещения средств более чем привлекательные», — объяснил Замотаев.
Несмотря на всеобщую неопределенность, эксперт видит и положительные факторы. Валютные резервы Украины составляют около 50 млрд долларов, что позволяет НБУ уверенно проводить интервенции и поддерживать стабильность курса.
Кроме того, регулятор не оставит рынок без поддержки, а инфляционные ожидания остаются благоприятными. До конца года прогнозируют снижение годовой инфляции до 9−10%.
«То есть в таких условиях доверие к гривне может значительно увеличиться», — уточнил Замотаев.
