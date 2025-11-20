Как «Черная пятница» и отключения света повлияют на рынок депозитов Вчера 16:02 — Кредит&Депозит

Как «Черная пятница» и отключения света повлияют на рынок депозитов

На следующей неделе состоится «Черная пятница». Именно с этого периода традиционно стартует пиковый сезон в сегменте депозитов.

О возможных изменениях на рынке рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии 24 каналу.

Акционные предложения и ставки

«Черная пятница» предшествует праздничному периоду, охватывающему День Святого Николая, Рождество и Новый год. Банки обычно активизируют акционные предложения на депозиты как раз в это время.

По словам эксперта, банки будут прилагать значительные усилия, чтобы увеличить объемы привлеченных средств. Именно поэтому поощрительные бонусы к действующим ставкам могут вырасти до 1,5−2 процентных пункта, а максимальные ставки способны достичь 18% годовых.

В настоящее время средние ставки по гривневым вкладам составляют 13−14,5% годовых, в то время как максимальные предложения достигают 17−17,5% годовых.

По-прежнему наиболее популярными остаются депозиты на 6−9 месяцев и на 1 год. В ноябре и декабре на эти сроки приходится до 70% новых вкладов.

Влияние валютного рынка на депозиты

Основным сдерживающим фактором эксперт назвал ситуацию на валютном рынке. По его мнению, постепенно формируется понимание, что курс доллара не превысит 43 грн, а курс евро будет оставаться вблизи 50 грн.

Ключевой вопрос состоит в том, как именно будет меняться курс и не возникнут ли обстоятельства, которые могут дестабилизировать рынок. Сейчас Нацбанк остается основным игроком, имеющим инструменты для сдерживания чрезмерного спроса. Речь идет о случаях, когда спрос может превышать предложение на 10−15%.

Кроме валютных интервенций возможно применение и других монетарных инструментов, в частности учетной ставки. Она не изменится, по меньшей мере, до 11 декабря, когда состоится заседание монетарного комитета.

Энергетическая ситуация

Еще одним риском могут стать проблемы с энергоснабжением. Периодические отключения по графикам не создают критических помех, если они не продолжаются более 3−4 часов.

«Главное беспокойство — это аварийные отключения, которые прогнозировать крайне тяжело. В такие периоды людям будет точно не до депозитов, даже если условия размещения средств более чем привлекательные», — объяснил Замотаев.

Несмотря на всеобщую неопределенность, эксперт видит и положительные факторы. Валютные резервы Украины составляют около 50 млрд долларов, что позволяет НБУ уверенно проводить интервенции и поддерживать стабильность курса.

Кроме того, регулятор не оставит рынок без поддержки, а инфляционные ожидания остаются благоприятными. До конца года прогнозируют снижение годовой инфляции до 9−10%.

«То есть в таких условиях доверие к гривне может значительно увеличиться», — уточнил Замотаев.

