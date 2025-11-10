Лучший показатель за 10 лет: в банках Украины стало меньше проблемных кредитов Сегодня 14:28 — Кредит&Депозит

Лучший показатель за 10 лет: в банках Украины стало меньше проблемных кредитов

По состоянию на 1 октября 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась до 25%. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие, что свидетельствует о постепенном оздоровлении финансового сектора даже во время войны.

Об этом рассказал партнер, заместитель руководителя практики по работе с NPL и Due Diligence адвокатского объединения Investment Lawyer Group Юрий Пинчук.

Как менялась доля проблемных кредитов

В начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года доля NPL составляла 29,5%.

В 2023 году этот показатель вырос до 37,4%, но уже с начала 2024 года началось постепенное снижение.

На 1 января 2025 года доля неработающих кредитов составила 30,3%, а на 1 октября — 25,04%.

«Это не только статистическое улучшение. Банки действительно стали активно работать с проблемными портфелями: реструктуризация, продажа долгов, списание безнадежных кредитов и возобновление кредитования в стабильных сегментах экономики. Параллельно объем кредитного портфеля увеличился на 182 млрд грн (+14%), что говорит о возврате рынка к росту», — уверен Пинчук.

У кого самый низкий уровень NPL

Наименьшую часть проблемных кредитов сохраняют частные банки (9,3%) и учреждения с иностранным капиталом (7,5%).

В государственных банках этот показатель традиционно самый высокий — 36,8%. В то же время, почти половина таких кредитов принадлежит к «историческим», сформированным еще в кризисные годы 2015−2017. Если исключить эти долги, фактический уровень NPL в госбанках снижается до 19,5%, а в банковской системе в среднем до 14,3%.

«Снижение доли NPL — это важный индикатор стабилизации банковской системы. Однако не все факторы этого процесса носят структурный характер. В известной степени улучшение обусловлено списанием старых долгов и ростом общего кредитного портфеля за счет инфляционного эффекта», — объяснил специалист.

Кроме того, по его словам, значительная часть займов, которые в 2023 году были переведены из категории «проблемных» в «рабочие», остаются повышенно рисковыми — реструктуризация не всегда означает реальное восстановление платежеспособности заемщика.

В то же время Пинчук отметил, что банки постепенно возобновляют кредитование бизнеса в отраслях, демонстрирующих устойчивость — прежде всего в производстве, энергетике и агросекторе.

Основные риски

Несмотря на положительную динамику, юрист подчеркнул, что существенные риски остаются. Среди них: военная экономика, неравномерное восстановление бизнеса и коррупционные искривления в судебной системе, которые тормозят процессы взыскания задолженности.

Дальнейший прогресс, по его словам, зависит от очищения судебной системы, развития прозрачного рынка проблемных активов и реальной защиты прав кредиторов.

