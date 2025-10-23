0 800 307 555
Банки планируют смягчить условия кредитования

Банки планируют смягчить условия кредитования
Банки планируют смягчить условия кредитования
Банки положительно оценивают перспективы кредитования и планируют и дальше расширять портфели ссуд.
Об этом свидетельствуют результаты Опроса об условиях банковского кредитования за ІІІ квартал, проведенного Национальным банком.

Спрос на кредиты для бизнеса и населения

По результатам опроса, банки ожидают увеличения объемов кредитования предприятий. Баланс ответов относительно прогнозов на будущее стал самым высоким за весь период наблюдений с 2015 года.
В третьем квартале спрос на корпоративные кредиты несколько вырос, и финансовые учреждения прогнозируют дальнейшее повышение интереса бизнеса ко всем видам ссуд, кроме валютных.
Спрос со стороны населения на кредиты продолжает расти. Банки ожидают, что эта тенденция сохранится и дальше.
По мнению респондентов, долговая нагрузка бизнеса остается умеренной, а уровень закредитованности домохозяйств — низким.

Ослабление кредитных стандартов

В третьем квартале кредитные стандарты для бизнеса смягчались, прежде всего в крупных банках. Изменения касались преимущественно долгосрочных ссуд и кредитов крупным предприятиям.
В следующем квартале финансовые учреждения планируют несколько ослабить условия кредитования для малого и среднего бизнеса и краткосрочных ссуд.
Стандарты для потребительских кредитов также стали более мягкими, в то время как условия ипотечного кредитования остались без изменений. Банки ожидают, что в будущем ослабление будет продолжаться и в этих сегментах.
Уровень одобрения заявок для кредитов бизнесу в целом увеличился, для кредитов домохозяйствам — повысился для ипотеки, однако почти не изменился для потребительских ссуд.
Согласно оценкам банков, в течение квартала увеличились операционный и кредитный риски, но впервые с начала 2021 года зафиксировано ослабление валютного риска. В следующем квартале респонденты ожидают роста операционного и кредитного рисков, а также определенного усиления валютного риска, в то же время риск ликвидности уменьшится.
