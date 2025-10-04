Доля неработающих кредитов в банках уменьшается: что этому способствует
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины по состоянию на 1 сентября 2025 года сократилась до 25,3%. Это на 4,9 п. п. меньше, чем в начале года.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Что способствует уменьшению проблемных кредитов
По данным регулятора, главным фактором снижения доли NPL стал рост объема новых кредитов лучшего качества.
В частности, за январь-август валовой объем кредитов в банковской системе вырос на 183,5 млрд грн или на 14,1% до 1,482 трлн грн.
В то же время, объем проблемных кредитов сократился на 17,7 млрд грн, или на 4,5%.
Доля NPL физических лиц за восемь месяцев 2025 года снизилась на 2,3 п. п. до 13,2%, бизнеса — на 5,7 п. п. до 33,2%.
«Без учета долгов бывших собственников АО КБ „ПриватБанк“ и старых долгов государственных банков доля NPL по состоянию на 01 сентября 2025 года составляет 20,0% в государственных банках и 14,6% - в целом в банковской системе», — говорится в сообщении НБУ.
