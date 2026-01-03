Доля неработающих кредитов в банках в ноябре уменьшилась до 23,9%
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 декабря 2025 года сократилась до 23,9%.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Это на 6,4 п. п. меньше по сравнению с показателем на начало года.
Без учета кредитов старых долгов государственных банков и долгов бывших собственников АО КБ «ПриватБанк», эта доля существенно ниже.
Определяющим фактором сокращения доли NPL в январе — ноябре 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества.
Так, валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 256,8 млрд. гривен, или на 19,8% до 1,555 трлн гривен.
В то же время объем неработающих кредитов сократился за этот период на 21,4 млрд. гривен, или на 5,4%.
Доля NPL физических лиц за 11 месяцев 2025 года снизилась на 2,0 п. п. до 12,5%, бизнеса — на 8,1 п. п. до 30,9%.
