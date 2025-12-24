0 800 307 555
Какие депозиты самые популярные среди украинцев

В 2025 году наиболее востребованными стали депозиты сроком от 3 до 6 месяцев.
Об этом пишет finclub.net.
«Самыми востребованными стали вклады со сроком размещения от 3 до 6 месяцев, что свидетельствует о стремлении клиентов сохранять гибкость в финансовом планировании, в то же время получая конкурентную доходность. Более 70% наших депозитных договоров были оформлены именно на шесть месяцев», — отметил и. о. директора по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Денис Раковский.
Тенденцию подтверждают в Пиреус Банке. «Среди физлиц наибольшим спросом пользуются депозиты на 3−6 месяцев. Это оптимальный вариант: клиенты получают ставку выше, чем по краткосрочным вкладам, не блокируя деньги надолго. Заметны доли портфеля также по депозитам на 14 дней и 12 месяцев», — сказал директор по развитию продуктов и диджитал-банкингу Пиреус Банка Михаил Сергиенко.
Банки стимулируют привлечение на короткие сроки.
«Для гривневых депозитов самые популярные сроки размещения — 3−6 месяцев: на них приходится 48% всех средств. В приложении таких вкладов 52%, в отделениях только 23%. Это связано с тем, что только в приложении можно открыть специальный депозит на 100 дней под более высокую ставку для новых средств», — рассказал заместитель председателя правления Укргазбанка Александр Щербаха. В отделениях Укргаза преобладают вклады на 6−9 месяцев (50%).
Напомним, по состоянию на 1 декабря 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 552,8 млрд грн, что на 18,0 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца.
Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 декабря 2025 года:
  • вклады в национальной валюте — 1 021,3 млрд грн (+11,1 млрд грн за ноябрь 2025 года);
  • вклады в иностранной валюте — 531,5 млрд грн (+6,9 млрд грн за ноябрь 2025 года).
Ранее писали, что Налоговая служба не потребует постоянного мониторинга состояния банковского счета всех граждан Украины. Открытие налоговикам доступа к банковской тайне необходимо для проверки рисковых физлиц. Об этом в интервью рассказала руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
«Когда мы говорим о доступе к банковской информации, это исключительно к тем хозяйствующим субъектам, которые имеют признаки рискованности. Например, когда используют дропы, раскидывают деньги на карты — это все незаконное использование», — пояснила Карнаух.
По материалам:
Finance.ua
