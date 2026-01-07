ПриватБанк продлил кредитную линию для программы «єОселя» до 2046 года Сегодня 11:25 — Кредит&Депозит

ПриватБанк продлил кредитную линию для программы «єОселя» до 2046 года

Наблюдательный совет ПриватБанка увеличил кредитный лимит по программе доступного ипотечного кредитования «єОселя» до 11,5 млрд грн и продлил срок ее действия до 2046 года.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение банка.

«Наблюдательный совет ПриватБанка 19 декабря 2025 года согласовал сделки с заинтересованностью с ЧАО „Украинская финансовая жилищная компания“ („Укрфинжилье“), которое выступает распорядителем госпрограммы доступного ипотечного кредитования „єОселя“, в частности внесение изменений в договор кредитной линии от 28 октября 11,5 млрд грн», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, наблюдательный совет согласовал продление срока действия кредитной линии до 10 декабря 2046 года. Срок получения траншей продлен до 31 декабря 2026 года.

Кроме того, было одобрено расторжение договора залога от 23 августа 2023 г. и заключение нового договора залога. В рамках нового договора предусмотрена замена облигаций внутреннего государственного займа на новые ОВГЗ в количестве 13,9 млн штук.

Также наблюдательный совет согласовал заключение дополнительного договора к генеральному соглашению от 1 октября 2022 года о внесении изменений в него и изложении приложений в новой редакции.

За соответствующие решения проголосовали 8 членов наблюдательного совета. Один человек не участвовал в голосовании в связи с наличием конфликта интересов.

В сообщении отмечается, что заинтересованность в сделке возникла из-за того, что стороной сделки является «Укрфинжилье», а должностное лицо этой компании является аффилированным лицом члена наблюдательного совета ПриватБанка. Согласно открытым данным, правление «Укрфинжилья» возглавляет Евгений Мецгер. Членом наблюдательного совета ПриватБанка является его супруга Юлия Мецгер.

В информации отмечено, что сумма кредитного лимита 11,5 млрд грн соответствует 1,51% активов ПриватБанка по данным последней годовой финансовой отчетности. Общий объем активов банка составил 761,46 млрд. грн.

Капитализация Укрфинжилья и показатели программы

В конце 2024 года Кабинет Министров увеличил уставный капитал «Укрфинжилла» на 30 млрд грн путем выпуска ОВГЗ в обмен на акции допэмиссии компании.

Для этой цели были выпущены 4-летние ОВГЗ на 7 млрд грн под 14,1% годовых, 5-летние на 10 млрд грн под 12,9% и 7-летние на 13 млрд грн под 11% годовых. Купонные выплаты по всем облигациям производятся 1 раз в 6 месяцев.

По данным «Укрфинжилья», по состоянию на конец 2025 года в рамках программы «єОселя» выдано 22,6 тыс. кредитов на общую сумму 38,90 млрд грн.

