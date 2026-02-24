0 800 307 555
Как Национальное учреждение развития помогает малому и среднему бизнесу

Кредит&Депозит
27
Андрей Гапон
В Украине продолжает действовать государственная программа поддержки малого и среднего бизнеса «5−7-9», направленная на удешевление кредитов для предпринимателей. Ее реализацию обеспечивает Фонд развития предпринимательства (ФРП). К внедрению инициативы также вовлечено Национальное учреждение развития (НУР), созданное на базе ФРП. Учреждение призвано расширить инструменты финансовой поддержки бизнеса и способствовать восстановлению экономики страны.
О пользе и важности НУР в этой программе во время конференции FinYear 2026 рассказал ее председатель — Андрей Гапон.
Отметим, что НУР работает по модели «второго уровня», предоставляя кредиты через банки-партнеры, администрирует государственные программы и привлекает международные инвестиции. Как сказал во время своего выступления Гапон, сейчас его организация выходит с бюджетом в 18 млрд гривен, который распределяется на более 42 банка-партнера для компенсации процентной ставки по программе «5−7-9».
Сейчас, по словам главы НУР, созданы новые инструментарии и другие действующие на рынке финансовые механизмы.
«По программной „5−7-9“ у нас появился доступный финансовый лизинг и доступный финансовый факторинг, постоянно находящийся в процессе платежа реализации. Это сделано для того, чтобы соответствовать условиям выплат, которые есть на рынке», — сказал Гапон.
Также спикер отметил, что одним из плюсов НУР, кроме создания новых продуктов, является возможность сейчас помочь получить Украине определенные преимущества во время отношений с Еврокомиссией и другими донорами, которые у нас сейчас являются партнерами.
Отдельно Гапон затронул тему основного механизма, который сейчас есть на рынке, и которым, собственно, являются портфельные гарантии.
«Их объем, зарезервированный по выданным кредитам, не позволяет дополнительных расширений. И, собственно, одним из таких расширений являются гарантии НУР, которые будут только расширяться. В этом году мы запускаем проект вместе с Банком восстановления Германии (KFW), где еще 20 млн евро будут направлены для того, чтобы обеспечить этот необходимый инструментарий для нашего малого и среднего бизнеса», — сказал он.
Еще одной проблемой, как отметил спикер, являются вопросы стартапов, а именно вопрос инкубатора проектов. Как подчеркнул глава НУР, чтобы решить эту проблему, в организации сейчас работают со многими иностранными партнерами, чтобы создать определенные элементы грантовой поддержки. Гапон надеется, что уже в текущем году будут первые экземпляры таких проектов.
Напоследок глава НУР подчеркнул тот факт, что в настоящее время организация занимается реализацией 26 программ.
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесКредиты
