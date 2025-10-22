0 800 307 555
ру
Сколько дефолтов закладывается в стоимость микрокредитов

Кредит&Депозит
23
Банки сталкиваются с высоким уровнем невозвратов по микрокредитам — от 15% до 30%, что оказывает непосредственное влияние на стоимость финансирования для предпринимателей.
Об этом сообщили банкиры во время круглого стола «Микрокредитование малого бизнеса и ФЛП: риски и возможности», организованного «Финансовым клубом».
«Уровень дефолтности в этом сегменте достаточно высокий — в среднем 15−30%. Банки вынуждены закладывать этот риск в цену финансирования, и это значительно дороже кредитов юридическим лицам на стандартных условиях», — рассказал директор департамента корпоративных продаж ТАСкомбанка Олег Федоренко.
Начальник управления по работе с клиентами Кредитвест Банка Мисак Арзуманян подчеркнул, что микрокредитование всегда сопровождается повышенным риском. «Микрокредитование — это маленький клиент и небольшой заем, но больший риск. Умение работать с этим риском — отдельная наука в мире кредитования. С более крупными корпоративными клиентами проще: есть завод или производство, есть залог. А с маленькими — больше суеты и проблем», — рассказал Мисак Арзуманян.
Олег Федоренко объяснил, что одной из ключевых проблем является непрозрачная отчетность малого бизнеса. Поэтому из-за высоких рисков ставки по микрокредитам остаются повышенными.
«Если это реальный бизнес, но он весь в наличке, то его невозможно проанализировать, и такой клиент вряд ли получит банковский кредит. Единственное, что он может сделать — это взять дорогой потребительский кредит как физическое лицо и использовать его для бизнеса. Что они часто делают. Или обратиться в небанковское финансовое учреждение, но там финансирование будет существенно дороже», — отметил Олег Федоренко.
Фінансовий клуб
