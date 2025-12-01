В октябре в банки под управлением Фонда гарантирования вкладов поступило 167,3 млн грн Сегодня 16:10 — Кредит&Депозит

В октябре 2025 года сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила более 167,3 млн грн.

Из этих средств 116,5 млн грн поступило в банки под управлением Фонда от доходов по ценным бумагам. Еще 38,2 млн грн банки получили от погашения кредитов. Также 9,1 млн грн составили поступления от реализации активов, еще 2,2 млн грн — от аренды имущества и 1,3 млн грн — из других источников.

«Доходы от государственных ценных бумаг остаются одним из ключевых источников поступлений для ликвидируемых банков. В октябре они составили 116,5 млн грн — то есть более двух третей всех поступлений. Инвестиции в ОВГЗ — надежный и предсказуемый инструмент на финансовом рынке, обладают высокой ликвидностью и позволяют сохранять и увеличивать ресурсы банков для дальнейшего расчета с кредиторами», — подчеркнула директор финансового Фонда гарантирования вкладов Елена Нужненко.

Лидерами по сумме поступлений в октябре 2025 года стали:

АО «МР Банк» — 111,6 млн грн;

АО «АКБ «Кокнкорд» — 18,5 млн грн;

АО «Коминвестбанк» — 12,0 млн грн;

АО «Банк Сич» — 7,2 млн грн.

