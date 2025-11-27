На счетах украинцев хранится более 1 триллиона гривен: какова структура распределения вкладов (инфографика) Сегодня 08:00 — Кредит&Депозит

На счетах украинцев хранится более 1 триллиона гривен: какова структура распределения вкладов (инфографика)

По состоянию на ноябрь 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины составила 1 534,8 млрд грн, что на 19,4 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.

В частности, сумма средств на счетах вкладчиков в национальной валюте пересекла отметку в триллион гривен.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 ноября 2025 года:

вклады в национальной валюте — 1 010,2 млрд грн (+12,2 млрд грн за октябрь 2025 г.);

вклады в иностранной валюте — 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за октябрь 2025 г.).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 ноября 2025 года составила 3,1%, а в структуре суммы вкладов — 11,5%. Сумма их вкладов составила 176,6 млрд. грн. Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На 1 ноября 2025 года структура распределения вкладов физических лиц в банковской системе по размерам:

Размер вклада, грн. Вкладчики, % Сумма вкладов, % до 10 грн. 41,16 0,00 От 10 до 200 000 грн. 56,89 27,54 От 200 000 до 400 000 грн. 0,97 12,75 От 400 000 до 600 000 грн. 0,38 8,69 свыше 600 000 грн. 0,60 51,02 Итого 100,0 100,0

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:

Средства физических лиц в банках в валюте за ІІІ квартал сократились до эквивалента 446 млрд грн, сравнивая с 448 млрд грн по результатам ІІ квартала.

Ранее Глава Национального банка Андрей Пышный сообщил , что депозитные ставки, которые предлагают коммерческие банки, это исключительно решение коммерческих банков. Нацбанк их никак не определяет.

В то же время, он пояснил, что регулятор формирует общее видение стоимости денег в стране.

«Вот здесь как раз работает трансмиссия нашего решения по ставке, которую должен банк предлагать ― экономически обоснованную и справедливую, которая подпитает привлекательность гривневых активов для клиентов. Речь идет именно о депозитной ставке», — объяснил глава Нацбанка.

Правление Национального банка 23 октября приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Базовый сценарий октябрьского макропрогноза НБУ предполагает, что снижение учетной ставки начнется в I квартале 2026 года.

