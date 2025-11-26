0 800 307 555
Новые правила для кредитных историй: НБУ ужесточает контроль

Кредит&Депозит
24
НБУ планирует обновить порядок контроля над деятельностью бюро кредитных историй, он вынес на общественное обсуждение новый проект постановления.

Что предлагает НБУ

Ввести отдельное Положение о контроле бюро кредитных историй. В нем определено, как именно НБУ будет осуществлять контроль: как будет запрашивать информацию, как будет реагировать на нарушения, какие действия потребует от бюро.
Проект подробно описывает, как бюро должны подавать документы, отвечать на запросы, исправлять недостатки и как НБУ будет проверять соблюдение требований.
Обновит процедуру согласования правил формирования и ведения кредитных историй.
Изменяются требования к заявлениям, сроки их рассмотрения и основания отказа. Часть старых процедур отменяют как устаревшие.

Что предполагается

НБУ получает четко прописанные инструменты контроля.
НБУ будет иметь возможность:
  • запрашивать у бюро дополнительные пояснения, документы и информацию;
  • проводить анализ жалоб, обращений, адвокатских запросов и информации из официальных источников;
  • фиксировать нарушения в специальной справке о результатах контроля, которая становится основанием для начала административного производства.
Вводится официальная процедура административного производства.
После выявления нарушения НБУ будет направлять бюро:
  • справку о результатах контроля;
  • официальное уведомление о начале административного производства с разъяснением прав и сроков для пояснений.
Бюро будет иметь 5 рабочих дней для предоставления возражений или пояснений.
Письменное предостережение — новая форма реагирования НБУ.
Если нарушение подтверждается

НБУ может выдать письменное предостережение, в котором обяжет бюро устранить нарушения в конкретные сроки.
Невыполнение предостережения дает НБУ право обратиться в суд с требованием наложить финансовые санкции. Возможна даже ликвидация бюро.
В случае системных нарушений прав субъектов кредитных историй НБУ может обратиться в суд относительно ликвидации бюро.
Системными считаются нарушения:
  • в течение года зафиксировано более двух нарушений прав более двух субъектов;
  • или если одна и та же норма Закона нарушена трижды после посланного письменного предостережения НБУ.
Обновляется порядок подачи документов и процедуры согласования правил работы бюро.
Изменения:
  • новые требования к заявлениям;
  • упрощение процедур;
  • исключение устаревших норм;
  • четкие сроки рассмотрения — 30 дней + возможно продление еще на 15.
НБУ официально поддерживает электронную коммуникацию. Все документы могут подаваться в электронной форме, но со строгими техническими требованиями к электронным копиям.

Что это даст

По выводам НБУ, реализация проекта обеспечит большую прозрачность, правовую определенность и эффективность контроля деятельности бюро кредитных историй, что положительно повлияет на рынок финансовых услуг.
Ранее мы писали, что Нацбанк предлагает усовершенствовать порядок хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.
Речь идет о возможности для владельцев такой информации подписывать запросы и разрешения усовершенствованной электронной подписью с квалифицированным сертификатом.
Также Национальный банк актуализировал требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг, унифицировав их в одном нормативно-правовом акте.
