Новые правила для кредитных историй: НБУ ужесточает контроль

НБУ планирует обновить порядок контроля над деятельностью бюро кредитных историй, он вынес на общественное обсуждение новый проект постановления.
Что предлагает НБУ
Ввести отдельное Положение о контроле бюро кредитных историй. В нем определено, как именно НБУ будет осуществлять контроль: как будет запрашивать информацию, как будет реагировать на нарушения, какие действия потребует от бюро.
Проект подробно описывает, как бюро должны подавать документы, отвечать на запросы, исправлять недостатки и как НБУ будет проверять соблюдение требований.
Обновит процедуру согласования правил формирования и ведения кредитных историй.
Изменяются требования к заявлениям, сроки их рассмотрения и основания отказа. Часть старых процедур отменяют как устаревшие.
Что предполагается
НБУ получает четко прописанные инструменты контроля.
НБУ будет иметь возможность:
- запрашивать у бюро дополнительные пояснения, документы и информацию;
- проводить анализ жалоб, обращений, адвокатских запросов и информации из официальных источников;
- фиксировать нарушения в специальной справке о результатах контроля, которая становится основанием для начала административного производства.
Вводится официальная процедура административного производства.
После выявления нарушения НБУ будет направлять бюро:
- справку о результатах контроля;
- официальное уведомление о начале административного производства с разъяснением прав и сроков для пояснений.
Бюро будет иметь 5 рабочих дней для предоставления возражений или пояснений.
Письменное предостережение — новая форма реагирования НБУ.
Если нарушение подтверждается
НБУ может выдать письменное предостережение, в котором обяжет бюро устранить нарушения в конкретные сроки.
Невыполнение предостережения дает НБУ право обратиться в суд с требованием наложить финансовые санкции. Возможна даже ликвидация бюро.
В случае системных нарушений прав субъектов кредитных историй НБУ может обратиться в суд относительно ликвидации бюро.
Системными считаются нарушения:
- в течение года зафиксировано более двух нарушений прав более двух субъектов;
- или если одна и та же норма Закона нарушена трижды после посланного письменного предостережения НБУ.
Обновляется порядок подачи документов и процедуры согласования правил работы бюро.
Изменения:
- новые требования к заявлениям;
- упрощение процедур;
- исключение устаревших норм;
- четкие сроки рассмотрения — 30 дней + возможно продление еще на 15.
НБУ официально поддерживает электронную коммуникацию. Все документы могут подаваться в электронной форме, но со строгими техническими требованиями к электронным копиям.
Что это даст
По выводам НБУ, реализация проекта обеспечит большую прозрачность, правовую определенность и эффективность контроля деятельности бюро кредитных историй, что положительно повлияет на рынок финансовых услуг.
