Новые правила для кредитных историй: НБУ ужесточает контроль

НБУ планирует обновить порядок контроля над деятельностью бюро кредитных историй, он вынес на общественное обсуждение новый проект постановления.

Что предлагает НБУ

Ввести отдельное Положение о контроле бюро кредитных историй. В нем определено, как именно НБУ будет осуществлять контроль: как будет запрашивать информацию, как будет реагировать на нарушения, какие действия потребует от бюро.

Проект подробно описывает, как бюро должны подавать документы, отвечать на запросы, исправлять недостатки и как НБУ будет проверять соблюдение требований.

Обновит процедуру согласования правил формирования и ведения кредитных историй.

Изменяются требования к заявлениям, сроки их рассмотрения и основания отказа. Часть старых процедур отменяют как устаревшие.

Что предполагается

НБУ получает четко прописанные инструменты контроля.

НБУ будет иметь возможность:

запрашивать у бюро дополнительные пояснения, документы и информацию;

проводить анализ жалоб, обращений, адвокатских запросов и информации из официальных источников;

фиксировать нарушения в специальной справке о результатах контроля, которая становится основанием для начала административного производства.

Вводится официальная процедура административного производства.

После выявления нарушения НБУ будет направлять бюро:

справку о результатах контроля;

официальное уведомление о начале административного производства с разъяснением прав и сроков для пояснений.

Бюро будет иметь 5 рабочих дней для предоставления возражений или пояснений.

Письменное предостережение — новая форма реагирования НБУ.

Если нарушение подтверждается

НБУ может выдать письменное предостережение, в котором обяжет бюро устранить нарушения в конкретные сроки.

Невыполнение предостережения дает НБУ право обратиться в суд с требованием наложить финансовые санкции. Возможна даже ликвидация бюро.

В случае системных нарушений прав субъектов кредитных историй НБУ может обратиться в суд относительно ликвидации бюро.

Системными считаются нарушения:

в течение года зафиксировано более двух нарушений прав более двух субъектов;

или если одна и та же норма Закона нарушена трижды после посланного письменного предостережения НБУ.

Обновляется порядок подачи документов и процедуры согласования правил работы бюро.

Изменения:

новые требования к заявлениям;

упрощение процедур;

исключение устаревших норм;

четкие сроки рассмотрения — 30 дней + возможно продление еще на 15.

НБУ официально поддерживает электронную коммуникацию. Все документы могут подаваться в электронной форме, но со строгими техническими требованиями к электронным копиям.

Что это даст

По выводам НБУ, реализация проекта обеспечит большую прозрачность, правовую определенность и эффективность контроля деятельности бюро кредитных историй, что положительно повлияет на рынок финансовых услуг.

Ранее мы писали , что Нацбанк предлагает усовершенствовать порядок хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.

Речь идет о возможности для владельцев такой информации подписывать запросы и разрешения усовершенствованной электронной подписью с квалифицированным сертификатом.

Также Национальный банк актуализировал требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг, унифицировав их в одном нормативно-правовом акте.

