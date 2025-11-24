НБУ запропонував зміни щодо банківської таємниці Сьогодні 14:47

НБУ запропонував зміни щодо банківської таємниці

Нацбанк України пропонує вдосконалити порядок зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

Про відповідне обговорення повідомила пресслужба НБУ.

Що пропонують і навіщо це

Йдеться про можливість для власників такої інформації підписувати запити та дозволи удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом.

Як зазначають у регулятора, це забезпечеить загальнодержавний підхід в частині визначення переліку електронних підписів, які можуть використовуватися для підписання електронних документів. Також запропоновані проєктом зміни сприятимуть реалізації концепції «paperless».

Водночас не змінюється ані перелік осіб, які мають право на отримання банківської таємниці відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», ані обсяг інформації, що становить банківську таємницю, та може бути отримана такими особами.

Детальніше про пропоновані зміни

Зокрема, планується передбачити, що:

письмові запити (дозволи) фізичної особи-клієнта — власника інформації та юридичної особи-клієнта — власника інформації, що становить банківську таємницю, можуть підписуватися в електронній формі, у тому числі із застосуванням удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом, створеним відповідно до вимог Положення про використання електронного підпису та електронної печатки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2023 року № 172;

інші особи (крім державних органів, яким вже надано таке право), визначені в статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можуть отримувати від банків інформацію, що становить банківську таємницю, не тільки у паперовому, а й в електронному вигляді;

приватні виконавці можуть подавати до банків запит на отримання інформації, що становить банківську таємницю, не тільки в паперовому, а й в електронному вигляді з кваліфікованим електронним підписом.

У зв’язку з цим Національний банк подав на громадське обговорення проєкт постанови Правління Національного банку України «Про внесення змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Зауваження та пропозиції до Проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 02 грудня 2025 року.

