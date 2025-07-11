Які наслідки може мати послаблення банківської таємниці в Україні — Finance.ua
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Які наслідки може мати послаблення банківської таємниці в Україні

Казна та Політика
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Які наслідки може мати послаблення банківської таємниці в Україні
Які наслідки може мати послаблення банківської таємниці в Україні
Упродовж наступних трьох років в Україні можуть скасувати або сильно послабити банківську таємницю, надавши Державній податковій службі позасудовий доступ до руху коштів на рахунках громадян. Така норма передбачена законопроєктом Міністерства фінансів про приєднання України до європейської платіжної системи SEPA.
Про це пишуть Новини.Live.

Потенційні ризики

Як пояснив юрист Андрій Шабельніков, повне або часткове ослаблення банківської таємниці може мати такі наслідки:
  • зниження рівня захисту персональних даних громадян;
  • можливість несанкціонованого доступу до фінансової інформації;
  • ризик політичного або адміністративного переслідування;
  • зниження довіри до банківської системи з боку громадян та іноземних інвесторів;
  • зростання обсягів тіньової економіки;
  • зловживання повноваженнями з боку контролюючих органів;
  • збільшення злочинної діяльності через використання фінансових даних.

Як це вплине на громадян

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що для більшості українців це рішення не матиме відчутного впливу. За його словами, податкова не зацікавлена в дрібних операціях.
Фурса підкреслює, що створення реєстрів банківських рахунків і сейфів є звичайною вимогою в рамках процесу європейської інтеграції. Він зазначає, що якщо громадяни не мають що приховувати, то зміна правил не повинна викликати занепокоєння.
Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк розповів, що згідно з Бюджетною декларацією 2026−2028 Кабінет міністрів у найближчі три роки планує значно послабити банківську таємницю.
Водночас Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував у першому читанні законопроєкт № 13233, який відкриває податковій доступ до реєстрів всіх банківських рахунків та сейфів громадян.
Зі свого боку перший заступник міністра фінансів Денис Улютін заявив, що Україна має прийти до розкриття банківської таємниці, оскільки це передбачено Національною стратегією доходів. За його словами, зараз триває складна дискусія між Міністерством фінансів та Національним банком.
За матеріалами:
Novyny.live
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