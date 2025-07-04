У Мінфіні вважають, що в Україні доведеться розкрити банківську таємницю — Finance.ua
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У Мінфіні вважають, що в Україні доведеться розкрити банківську таємницю

Казна та Політика
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У Мінфіні вважають, що в Україні доведеться розкрити банківську таємницю
У Мінфіні вважають, що в Україні доведеться розкрити банківську таємницю
Україна має прийти до розкриття банківської таємниці, оскільки це передбачено Національною стратегією доходів.
Про це заявив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін на засіданні фінкомітету Ради у четвер, передає «Інтерфакс-Україна».
«У Національній стратегії доходів записано, що ми маємо до цього (Розкриття банківської таємниці. — Ред.) прийти. І це у будь-якому випадку буде», — заявив Улютін.
За його словами, зараз триває складна дискусія між Міністерством фінансів та Національним банком.
«Якщо б ми вивели весь цей закон зі всіма речами, які ми вважаємо за потрібне, то цей закон би навіть до комітету не дійшов би», — додав він.
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Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував у першому читанні законопроєкт № 13233, який відкриває податковій доступ до реєстрів всіх банківських рахунків та сейфів громадян.
Крім того, згідно з Бюджетною декларацією 2026−2028, Кабінет міністрів планує в найближчі три роки значно послабити банківську таємницю.
На початку 2025 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Державна податкова служба повинна отримати доступ до фінансових даних українців. На його думку, банківська таємниця для податківців все ж буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас міністр визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій.
Зі свого боку голова Національного банку Андрій Пишний тоді заявив, що Нацбанк не погодиться з позасудовим доступом будь-якого держоргану до банківської таємниці українців. «НБУ готовий обговорювати процедуру, регламенти, але не може погодитися з безконтрольним та необмеженим позасудовим доступом до банківської таємниці для будь-якого органу», — зазначав Пишний.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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