Фінкомітет схвалив законопроєкт, який відкриє податківцям доступ до реєстру банківських рахунків — Finance.ua

Фінкомітет схвалив законопроєкт, який відкриє податківцям доступ до реєстру банківських рахунків Сьогодні 09:31

Фінкомітет схвалив законопроєкт, який відкриє податківцям доступ до реєстру банківських рахунків

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував у першому читанні законопроєкт № 13233, який відкриває податковій доступ до реєстрів всіх банківських рахунків та сейфів громадян.

Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За словами депутата, доступ до реєстрів банківських рахунків та сейфів громадян матимуть:

Державна податкова служба;

Правоохоронці;

Державна служба фінансового моніторингу;

Національне агентство з питань запобігання корупції;

Агентство з розшуку та менеджменту активів.

«Переконаний, наступний етап — підготовка до відкриття банківської таємниці. Що вже Мінфін записав у бюджетну декларацію. Про що вони прямо заявили на засіданні Комітету», — сказав Железняк.

18 членів комітету проголосували «за». Ще 2 утрималися.

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Нагадаємо, 30 квітня 2025 року уряд подав до Верховної Ради законопроєкт № 13233, щоб привести українське законодавство у відповідність до вимог SEPA. Його підготували з урахуванням зауважень Єврокомісії, яка вивчала заявку України на участь у SEPA.

У червні міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що якщо Україна стежитиме за банківськими рахунками громадян, це має допомогти адаптувати платежі до зони євро — SEPA.

«Я вважаю, що нам потрібно прийняти той факт, що якщо ми хочемо отримати можливість здійснення платежів у євро, ми маємо максимально швидко прийняти цей закон. У нас немає іншого вибору. Це наші зобов’язання перед партнерами і це крок, який дозволить адаптувати наші платежі до зони євро», — сказав Марченко.

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