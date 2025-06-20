У Мінфіні пояснили, для чого в Україні потрібно створити реєстр банківських рахунків — Finance.ua

У Мінфіні пояснили, для чого в Україні потрібно створити реєстр банківських рахунків Сьогодні 09:03 — Фінтех і Картки

У Мінфіні пояснили, для чого в Україні потрібно створити реєстр банківських рахунків

Щоб приєднатися до європейської платіжної зони SEPA, Україні необхідно ухвалити спеціальний закон. У ньому передбачено, зокрема, створення державного реєстру рахунків і банківських сейфів фізичних осіб.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час конференції Національного банку, передає РБК-Україна.

За словами міністра, законопроєкт наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді. Документ доволі складний, і частина його положень викликає дискусії.

«Ми повинні визнати, що якщо хочемо здійснювати платежі в євро, маємо якнайшвидше ухвалити цей закон. У нас немає іншого варіанту», — заявив Марченко.

Що зміниться для українців

Якщо закон ухвалять, розрахунки в євро суттєво спростяться:

не потрібно буде відкривати рахунки в інших країнах і проводити платежі можна буде з України;

транзакції відбуватимуться за секунди або хвилини, а не дні;

зараз за перекази у євро стягують комісію в 0,7−1,5%, а в межах SEPA такі перекази безкоштовні.

Марченко підкреслив, що громадяни, які не мають проблем із законом, зможуть показати свій рахунок і легально переказувати кошти в будь-яку країну ЄС.

«Звичайно є багато дискусій, які стосуються реєстру рахунків, комірок, інших речей, які зараз є дискусійними. Але ми маємо пройти цей шлях, бути прозорими і зрозуміти: якщо ми хочемо здійснювати платежі в зоні євро, це наш шлях, який має неухильно нас до цього підвести», — сказав він.

Що відомо про SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — єдина зона, в якій повністю ліквідовано відмінності між внутрішніми та міжнародними платежами в євро. Приєднання до SEPA стане знаковою подією для євроінтеграції України та надасть нові можливості українській економіці.

У квітні Кабінет Міністрів схвалив проєкт щодо встановлення законодавчих змін для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро. Серед ключових положень законопроєкту — створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, адміністрування якого здійснюватиме Державна податкова служба України.

Якщо Україна приєднається до єдиного простору платежів у євро (Single Euro Payments Area (SEPA), це дозволить знизити вартість міжнародних платежів у євро для українських громадян та бізнесу. Загалом українці можуть заощадити до €100 млн.

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