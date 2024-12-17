Україна приєднається до Єдиної зони платежів у євро: на якому етапі процес — Finance.ua
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Україна приєднається до Єдиної зони платежів у євро: на якому етапі процес

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Україна приєднається до Єдиної зони платежів у євро: на якому етапі процес
Україна приєднається до Єдиної зони платежів у євро: на якому етапі процес
Україна демонструє прогрес у процесі скринінгу національного законодавства та приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.
Пишний повідомив, що про підтримку з боку ЄС та прогрес України за євроінтеграційним напрямом детально говорив на зустрічі у Вільнюсі з єврокомісаром Валдісом Добровкісом.
«Бачимо цілковиту підтримку з боку Європейської комісії щодо успішного проходження усіх етапів», — написав він.

Що таке SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — єдина зона, в якій повністю ліквідовано відмінності між внутрішніми та міжнародними платежами в євро. Перші пов’язані з SEPA зміни набули чинності у січні 2008 року.
SEPA охоплює переважно звичайні банківські перекази. Платіжні методи, які мають додаткові опціональні функції або послуги, такі як платіжні системи для мобільних телефонів або смарт-карток, безпосередньо не покриваються, однак схема миттєвих платежів SEPA полегшує використання платіжних продуктів також на смарт-пристроях.
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Приєднання до SEPA стане знаковою подією для євроінтеграції України та надасть нові можливості українській економіці. Це, зокрема, сприятиме:
  • спрощенню виходу на ринок ЄС для українського бізнесу;
  • зменшенню технічних бар’єрів для виходу українського фінтеху на ринок фінансових послуг ЄС;
  • зниженню вартості грошових переказів з/до країн ЄС.
За матеріалами:
РБК-Україна
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