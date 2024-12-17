Україна приєднається до Єдиної зони платежів у євро: на якому етапі процес — Finance.ua

Україна приєднається до Єдиної зони платежів у євро: на якому етапі процес Сьогодні 13:02

Україна приєднається до Єдиної зони платежів у євро: на якому етапі процес

Україна демонструє прогрес у процесі скринінгу національного законодавства та приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Пишний повідомив, що про підтримку з боку ЄС та прогрес України за євроінтеграційним напрямом детально говорив на зустрічі у Вільнюсі з єврокомісаром Валдісом Добровкісом.

«Бачимо цілковиту підтримку з боку Європейської комісії щодо успішного проходження усіх етапів», — написав він.

Що таке SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — єдина зона, в якій повністю ліквідовано відмінності між внутрішніми та міжнародними платежами в євро. Перші пов’язані з SEPA зміни набули чинності у січні 2008 року.

SEPA охоплює переважно звичайні банківські перекази. Платіжні методи, які мають додаткові опціональні функції або послуги, такі як платіжні системи для мобільних телефонів або смарт-карток, безпосередньо не покриваються, однак схема миттєвих платежів SEPA полегшує використання платіжних продуктів також на смарт-пристроях.

Читайте також Скільки українців підтримують поетапний вступ до НАТО: за моделлю Західної Німеччини

Приєднання до SEPA стане знаковою подією для євроінтеграції України та надасть нові можливості українській економіці. Це, зокрема, сприятиме:

спрощенню виходу на ринок ЄС для українського бізнесу;

зменшенню технічних бар’єрів для виходу українського фінтеху на ринок фінансових послуг ЄС;

зниженню вартості грошових переказів з/до країн ЄС.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.