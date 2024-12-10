Скільки українців підтримують поетапний вступ до НАТО: за моделлю Західної Німеччини — Finance.ua
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Скільки українців підтримують поетапний вступ до НАТО: за моделлю Західної Німеччини

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Скільки українців підтримують поетапний вступ до НАТО: за моделлю Західної Німеччини
Скільки українців підтримують поетапний вступ до НАТО: за моделлю Західної Німеччини
Станом на листопад близько 70% українців позитивно ставилися до ідеї поетапного вступу України в НАТО, так, як свого часу це відбулося для розділеної Німеччини.
Про це кажуть результати опитування на замовлення Центру «Нова Європа».
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70,3% респондентів сказали, що підтримують ідею поступового вступу України до НАТО — щоб Альянс запросив Україну до вступу у міжнародно визнаних кордонах, але гарантії ст. 5 спершу не поширювалися на окуповані росією території.
Цю ідею називають моделлю Західної Німеччини: ФРН стала членом НАТО у 1955 році, але східні землі, що були за «залізною завісою», приєдналися майже на 40 років пізніше, після возз’єднання країни.
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Центр «Нова Європа» зауважує, що суттєвою відмінністю від історичного прикладу Німеччини в ідеї поступового вступу для України є те, щоб запрошення одразу поширювалося на всю територію країни у міжнародно визнаних кордонах.
Неофіційно повідомляли, що таку ідею обговорюють на Заході вже тривалий час у дискусіях про можливі формати завершення поточної фази війни і запобіжники від поновлення російської агресії.
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Опитування проводила компанія Info Sapiens на замовлення Центру «Нова Європа» у період із 15 листопада по 27 листопада 2024 року.
Вибірка дослідження складає 1000 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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