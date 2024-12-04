НАТО створить флот дронів для захисту кабелів у Балтійському та Середземному морях — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НАТО створить флот дронів для захисту кабелів у Балтійському та Середземному морях

43
НАТО розпочало планування створення власного флоту безпілотних катерів, які покликані допомогти захистити критично важливу підводну інфраструктуру в Балтійському та Середземному морях.
Про це заявив командувач концепціями та трансформацією НАТО П’єр Вандьє, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Defense News.
Після серії пошкоджень підводних кабелів у європейських водах за останній рік (останні відбулися лише кілька тижнів тому) вищі посадовці НАТО почали розробляти концепцію, яка б дозволила альянсу мати постійне спостереження над і під водою.
Адмірал Вандьє порівняв цю ідею із камерами відеоспостереження поліції, встановленими на вуличних ліхтарях у міських осередках напруженості для фіксації доказів злочинів.
«Існує технологія, що дозволяє організувати вуличне освітлення за допомогою безпілотних надводних суден», — сказав він.
Вандьє повідомив, що його команда знаходиться на ранніх стадіях розробки флоту дронів, щоб «НАТО могло щодня бачити та контролювати довкілля».
Першим кроком буде досягнення цієї мети на поверхні, а потім під водою.
Вандьє додав, що новий проект вже отримав «велику підтримку» з боку центрального командування всіх військово-морських сил НАТО, відомого як MARCOM, та оперативного штабу альянсу SACEUR.

Дрони з бойовими платформами

Хоча багато деталей ще потрібно опрацювати, офіційні особи вважають, що вони можуть оснастити формування безпілотників бойовими платформами, ефективність яких доведена, спираючись на експерименти, проведені оперативною групою 59 ВМС США.
«[Поки що] немає назви, тільки USV Fleet, — сказав Вандьє. — Насправді, він уже існує, так що це не дуже ризиковано. США вже багато років забезпечують присутність Task Force 59 у Перській затоці, так що все відомо, і це скоріше питання адаптації, ніж технології».
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.