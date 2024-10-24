В ОП спростували інформацію про те, що 7 держав НАТО виступають проти вступу України до Альянсу — Finance.ua
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В ОП спростували інформацію про те, що 7 держав НАТО виступають проти вступу України до Альянсу

Казна та Політика
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В ОП спростували інформацію про те, що 7 держав НАТО виступають проти вступу України до Альянсу
В ОП спростували інформацію про те, що 7 держав НАТО виступають проти вступу України до Альянсу
У Офісі президента спростували інформацію про те, що 7 країн-членів НАТО нібито чинять спротив тому, аби Україна долучилася до Альянсу.
Про це заявив речник ОП Сергій Никифоров, передає «Укрінформ».
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«Інформація у ЗМІ про те, що сім країн виступають проти запрошення України до НАТО, не відповідає дійсності. Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу. Насправді ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації», — заявив він.
Нікіфоров також додав, що запрошення до НАТО — це перший пункт Плану перемоги України та «надійний шлях до справедливого і тривалого миру».
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Нагадаємо, раніше видання Politico, покликаючись на власні джерела, писало, що найбільш активно проти вступу України до НАТО виступають США та Німеччина.
Окрім них, противниками цього є також Угорщина, Словаччина, Словенія, Бельгія, Іспанія. Останні три, як зазначалося, «підтримують цю ідею (вступу України до НАТО. — Ред.) абстрактно, але щойно вона наблизиться до матеріалізації, вони почнуть виступати проти неї більш публічно».
За матеріалами:
hromadske
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