Запрошення в НАТО: країни, які виказують найбільшу підтримку Україні, й ті, які досі вагаються — Finance.ua

Запрошення в НАТО: країни, які виказують найбільшу підтримку Україні, й ті, які досі вагаються Вчора 16:33 — Казна та Політика

Запрошення в НАТО: країни, які виказують найбільшу підтримку Україні, й ті, які досі вагаються

Більшість країн Північноатлантичного альянсу демонструють консенсус у питанні запрошення України до НАТО . Утім, кілька країн досі мають стриману позицію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський

«Ми бачимо сьогодні впевненість у Франції, підтримку Франції. Ми розуміємо, що нас будуть підтримувати британці, і вважаємо, що будуть підтримувати італійці. Щодо реакції Німеччини, на нашу думку, загалом сьогодні ситуація переважно залежить від Сполучених Штатів. Вважаємо, що в них іде консолідація їх думок щодо НАТО і це має вплив ще на, наприклад, Угорщину і Словаччину», пояснив глава держави.

Після виборів у США Україна сподівається на більш позитивну реакцію Вашингтона. І як зауважив Зеленський — не лише через зміну президента, а просто тому, що зміниться фокус.

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«Увага у Сполучених Штатів зараз на вибори, і я вважаю, що в будь-якому випадку будь-які різкі заяви з боку США сьогодні, напевно, недоречні або мають виклики. Вважаю, вони не хочуть зайвих ризиків», — зазначив очільник України.

Щодо Німеччини, то, за словами Зеленського, тут «доведеться багато працювати».

«Щодо Німеччини — побачимо. На мою думку, нам всім доведеться багато працювати з німецькою стороною. Але все ж таки Сполучені Штати будуть мати на це вплив», — додав президент.

Нагадаємо, що німецький канцлер Олаф Шольц відкинув ключові пункти плану перемоги Володимира Зеленського через побоювання подальшої ескалації війни. Він заявив, що ніщо не змінить його рішення відмовити Києву в постачанні крилатих ракет Taurus. Також канцлер Німеччини має намір блокувати швидке запрошення України в НАТО. Він послався на резолюції останнього саміту НАТО у Вашингтоні, коли альянс так і не схилився на користь запрошення (проти цього виступали США і Німеччина).

До слова, Зеленський в інтерв’ю Financial Times заявляв, що західні чиновники, які пропонують Україні стати членом НАТО в обмін на окупованій території, ніколи не говорили про це відкрито, адже вони бояться це робити.

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