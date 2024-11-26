Кіпр заявив про намір приєднатися до НАТО — Finance.ua
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Кіпр заявив про намір приєднатися до НАТО

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Кіпр розглядає можливість вступу до НАТО. Про це повідомляє Kathimerini.
Так, президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс представив стратегічний план можливої інтеграції країни в НАТО на зустрічі з президентом США Джо Байденом. Офіційна презентація плану відбулася 30 жовтня.
У свою чергу радник з національної безпеки Джейк Салліван назвав кіпрський план «безпрограшним» і підкреслив його значний потенціал для регіональної стабільності.
Повідомляється, що після візиту до США Христодулідіс обговорив стратегію з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на саміті Європейського політичного співтовариства в Бухаресті.
Ключова мета плану — зміцнення зв’язків Кіпру з НАТО і підготовка до можливого членства. Однак цей процес залежить від прогресу у врегулюванні кіпрського конфлікту і поліпшення відносин між ЄС і Туреччиною, вказує видання.
Зокрема, Кіпр висунув три стратегічні запити США — довгострокове зняття збройового ембарго, розширення програм військового навчання і допомогу в модернізації військового потенціалу. Зокрема, Нікосія сподівається отримати американську допомогу для розширення бази Андреаса Папандреу в Пафосі, що дасть змогу відповідати стандартам НАТО і розміщувати військові сили США на постійній основі.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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