Кіпр заявив про намір приєднатися до НАТО — Finance.ua

Кіпр заявив про намір приєднатися до НАТО Сьогодні 04:31

Кіпр розглядає можливість вступу до НАТО. Про це повідомляє Kathimerini.

Так, президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс представив стратегічний план можливої інтеграції країни в НАТО на зустрічі з президентом США Джо Байденом. Офіційна презентація плану відбулася 30 жовтня.

У свою чергу радник з національної безпеки Джейк Салліван назвав кіпрський план «безпрограшним» і підкреслив його значний потенціал для регіональної стабільності.

Повідомляється, що після візиту до США Христодулідіс обговорив стратегію з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на саміті Європейського політичного співтовариства в Бухаресті.

Ключова мета плану — зміцнення зв’язків Кіпру з НАТО і підготовка до можливого членства. Однак цей процес залежить від прогресу у врегулюванні кіпрського конфлікту і поліпшення відносин між ЄС і Туреччиною, вказує видання.

Зокрема, Кіпр висунув три стратегічні запити США — довгострокове зняття збройового ембарго, розширення програм військового навчання і допомогу в модернізації військового потенціалу. Зокрема, Нікосія сподівається отримати американську допомогу для розширення бази Андреаса Папандреу в Пафосі, що дасть змогу відповідати стандартам НАТО і розміщувати військові сили США на постійній основі.

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