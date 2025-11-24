З екскерівника податкової стягнуть п’ять мільйонів гривень — деталі Сьогодні 17:12 — Кримінал

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на понад 5,3 млн грн, якими користується родина колишнього керівника одеської податкової.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Державне бюро розслідувань.

«21 листопада 2025 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, якими користувалася родина колишнього керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області», — говориться у повідомленні САП.

САП та ДБР не називають прізвище екскерівника податкової, але за даними ЕП, йдеться про колишнього керівника одеської податкової Руслана Хвана.

Необгрунтованими активами визнали автомобілі «Toyota Land Cruiser 200», 2018 року випуску та «Audi RSQ8», 2020 року випуску, які були придбані за 300 тис. грн та 1,4 млн грн відповідно. Проте ринкова вартість цих автівок значно вища — понад 5,3 млн грн.

«Згодом родина експосадовця продала один транспортний засіб — «Audi» (за ринковою вартістю), а за одержані кошти придбала інший — «BMW X7 xDrive», — повідомляє прокуратура.

«Проаналізувавши доходи і видатки колишнього посадовця та його родини, НАЗК встановило неможливість набути зазначене рухоме майно за рахунок законних джерел», — повідомили у НАЗК.

«Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та частково задовольнив позов, стягнувши в дохід держави автомобіль „Toyota Land Cruiser 200“ та частину вартості автомобіля „Audi“ у сумі 2,8 млн грн», — повідомляє прокуратура.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту, зазначено у повідомленні.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.