Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме Сьогодні 15:37

Із 24 листопада розпочинає діяти новий інструмент підтримки ВПО — надання допомоги за втрачене житло на ТОТ.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

Розмір допомоги — 2 млн грн. Виплата надаватиметься у вигляді електронного ваучера, який можна буде використати для:

купівлі / інвестування в будівництво квартири чи будинку;

сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Хто може скористатися

На першому етапі право на компенсації матимуть:

захисники з УБД;

особи зі статусом інвалідності внаслідок війни (згідно Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Як подати заяву

Подавати заяви можна буде вже з 1 грудня — саме з цієї дати має з’явитися технічна можливість у Дії.

Алгоритм отримання допомоги:

подайте заяву в електронній формі через Дію, ЦНАП або нотаріуса;

протягом 30 календарних днів комісія ухвалює рішення;

після затвердження рішення комісії органами місцевої влади житловий ваучер автоматично надсилається через мобільний застосунок Дія;

якщо подавали заяви через ЦНАП або нотаріуса, житловий ваучер надійде до них, про що мають повідомити вас не пізніше наступного робочого дня;

оберіть житло та подайте заяву у Дії, ЦНАПі або у нотаріуса на бронювання коштів від Укрпошти;

після підтвердження бронювання коштів термін реалізації ваучера 60 днів (а термін дії самого ваучера — 5 років).

Також зазначається, що забороняється відчуження придбаної нерухомості протягом 5 років.

Раніше внутрішньо переміщені люди, чиє житло залишилось на ТОТ, не могли скористатися наявними програмами компенсацій. Тепер держава пропонує окремий механізм, щоб українці купували нову оселю в безпечніших регіонах.

