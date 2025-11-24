0 800 307 555
укр
Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме

Із 24 листопада розпочинає діяти новий інструмент підтримки ВПО — надання допомоги за втрачене житло на ТОТ.
Про це повідомив нардеп Павло Фролов.
Розмір допомоги — 2 млн грн. Виплата надаватиметься у вигляді електронного ваучера, який можна буде використати для:
  • купівлі / інвестування в будівництво квартири чи будинку;
  • сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Хто може скористатися

На першому етапі право на компенсації матимуть:
  • захисники з УБД;
  • особи зі статусом інвалідності внаслідок війни (згідно Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Як подати заяву

Подавати заяви можна буде вже з 1 грудня — саме з цієї дати має з’явитися технічна можливість у Дії.
Алгоритм отримання допомоги:
  • подайте заяву в електронній формі через Дію, ЦНАП або нотаріуса;
  • протягом 30 календарних днів комісія ухвалює рішення;
  • після затвердження рішення комісії органами місцевої влади житловий ваучер автоматично надсилається через мобільний застосунок Дія;
  • якщо подавали заяви через ЦНАП або нотаріуса, житловий ваучер надійде до них, про що мають повідомити вас не пізніше наступного робочого дня;
  • оберіть житло та подайте заяву у Дії, ЦНАПі або у нотаріуса на бронювання коштів від Укрпошти;
  • після підтвердження бронювання коштів термін реалізації ваучера 60 днів (а термін дії самого ваучера — 5 років).
Також зазначається, що забороняється відчуження придбаної нерухомості протягом 5 років.
Раніше внутрішньо переміщені люди, чиє житло залишилось на ТОТ, не могли скористатися наявними програмами компенсацій. Тепер держава пропонує окремий механізм, щоб українці купували нову оселю в безпечніших регіонах.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
