Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме
Із 24 листопада розпочинає діяти новий інструмент підтримки ВПО — надання допомоги за втрачене житло на ТОТ.
Про це повідомив нардеп Павло Фролов.
Розмір допомоги — 2 млн грн. Виплата надаватиметься у вигляді електронного ваучера, який можна буде використати для:
- купівлі / інвестування в будівництво квартири чи будинку;
- сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.
Хто може скористатися
На першому етапі право на компенсації матимуть:
- захисники з УБД;
- особи зі статусом інвалідності внаслідок війни (згідно Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).
Як подати заяву
Подавати заяви можна буде вже з 1 грудня — саме з цієї дати має з’явитися технічна можливість у Дії.
Алгоритм отримання допомоги:
- подайте заяву в електронній формі через Дію, ЦНАП або нотаріуса;
- протягом 30 календарних днів комісія ухвалює рішення;
- після затвердження рішення комісії органами місцевої влади житловий ваучер автоматично надсилається через мобільний застосунок Дія;
- якщо подавали заяви через ЦНАП або нотаріуса, житловий ваучер надійде до них, про що мають повідомити вас не пізніше наступного робочого дня;
- оберіть житло та подайте заяву у Дії, ЦНАПі або у нотаріуса на бронювання коштів від Укрпошти;
- після підтвердження бронювання коштів термін реалізації ваучера 60 днів (а термін дії самого ваучера — 5 років).
Також зазначається, що забороняється відчуження придбаної нерухомості протягом 5 років.
Раніше внутрішньо переміщені люди, чиє житло залишилось на ТОТ, не могли скористатися наявними програмами компенсацій. Тепер держава пропонує окремий механізм, щоб українці купували нову оселю в безпечніших регіонах.
