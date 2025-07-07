Чинна Рада не розглядатиме законопроєкти про банківську таємницю — Гетманцев — Finance.ua
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Чинна Рада не розглядатиме законопроєкти про банківську таємницю — Гетманцев

Казна та Політика
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Чинна Рада не розглядатиме законопроєкти про банківську таємницю — Гетманцев
Чинна Рада не розглядатиме законопроєкти про банківську таємницю — Гетманцев
Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що нинішній склад парламенту не планує ухвалювати законопроєкти щодо розкриття банківської таємниці.
Про це він заявив у подкасті «Хроніки економіки», передає Економічна правда.
«Ми не будемо розкривати банківську таємницю в цьому скликанні точно», — зазначив Гетманцев, відповідаючи на запитання щодо ініціатив, прописаних у податковій стратегії.
Він пояснив, що декларація Міністерства фінансів, у якій згадується можливість розкриття банківської таємниці, розрахована на три роки, але, на його думку, це скликання парламенту не працюватиме весь цей період.
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Гетманцев додав, що в перспективі 2026 року говорити про розкриття банківської таємниці точно не варто.
Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк розповів, що згідно з Бюджетною декларацією 2026−2028 Кабінет міністрів у найближчі три роки планує значно послабити банківську таємницю.
Водночас Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував у першому читанні законопроєкт № 13233, який відкриває податковій доступ до реєстрів всіх банківських рахунків та сейфів громадян.
Зі свого боку перший заступник міністра фінансів Денис Улютін заявив, що Україна має прийти до розкриття банківської таємниці, оскільки це передбачено Національною стратегією доходів. За його словами, зараз триває складна дискусія між Міністерством фінансів та Національним банком.
За матеріалами:
Економічна Правда
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