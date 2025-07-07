Чинна Рада не розглядатиме законопроєкти про банківську таємницю — Гетманцев Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

Чинна Рада не розглядатиме законопроєкти про банківську таємницю — Гетманцев

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що нинішній склад парламенту не планує ухвалювати законопроєкти щодо розкриття банківської таємниці.

Про це він заявив у подкасті «Хроніки економіки», передає Економічна правда.

«Ми не будемо розкривати банківську таємницю в цьому скликанні точно», — зазначив Гетманцев, відповідаючи на запитання щодо ініціатив, прописаних у податковій стратегії.

Він пояснив, що декларація Міністерства фінансів, у якій згадується можливість розкриття банківської таємниці, розрахована на три роки, але, на його думку, це скликання парламенту не працюватиме весь цей період.

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Гетманцев додав, що в перспективі 2026 року говорити про розкриття банківської таємниці точно не варто.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк розповів , що згідно з Бюджетною декларацією 2026−2028 Кабінет міністрів у найближчі три роки планує значно послабити банківську таємницю.

Водночас Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував у першому читанні законопроєкт № 13233, який відкриває податковій доступ до реєстрів всіх банківських рахунків та сейфів громадян.

Зі свого боку перший заступник міністра фінансів Денис Улютін заявив , що Україна має прийти до розкриття банківської таємниці, оскільки це передбачено Національною стратегією доходів. За його словами, зараз триває складна дискусія між Міністерством фінансів та Національним банком.

Економічна Правда За матеріалами:

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