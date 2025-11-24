НБУ предложил изменения в отношении банковской тайны Сегодня 14:47

НБУ предложил изменения в отношении банковской тайны

Нацбанк Украины предлагает усовершенствовать порядок хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.

О соответствующем обсуждении сообщила пресс-служба НБУ.

Что предлагают и для чего это

Речь идет о возможности для владельцев такой информации подписывать запросы и разрешения усовершенствованной электронной подписью с квалифицированным сертификатом.

Как отмечают у регулятора, это обеспечивает общегосударственный подход в части определения перечня электронных подписей, которые могут использоваться для подписания электронных документов. Также предлагаемые проектом изменения будут способствовать реализации концепции «paperless».

В то же время не меняется ни перечень лиц, имеющих право на получение банковской тайны в соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности», ни объем информации, составляющей банковскую тайну, и может быть получена такими лицами.

Подробнее о предлагаемых изменениях

В частности, планируется предусмотреть, что:

письменные запросы (разрешения) физического лица-клиента — владельца информации и юридического лица-клиента — владельца информации, составляющей банковскую тайну, могут подписываться в электронной форме, в том числе с применением усовершенствованной электронной подписи с квалифицированным сертификатом, созданным в соответствии с требованиями Положения об использовании электронной подписи Национального банка Украины от 20 декабря 2023 г. № 172;

другие лица (кроме государственных органов, которым уже предоставлено такое право), определенные в статье 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», могут получать от банков информацию, составляющую банковскую тайну, не только в бумажном, но и в электронном виде;

частные исполнители могут подавать в банки запрос на получение информации, составляющей банковскую тайну, не только в бумажном, но и в электронном виде с квалифицированной электронной подписью.

В связи с этим Национальный банк подал на общественное обсуждение проект постановления Правления Национального банка Украины «О внесении изменений в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны».

Замечания и предложения к Проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 2 декабря 2025 года.

