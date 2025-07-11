Какие последствия может иметь ослабление банковской тайны в Украине — Finance.ua

Какие последствия может иметь ослабление банковской тайны в Украине Сегодня 14:01 — Казна и Политика

Какие последствия может иметь ослабление банковской тайны в Украине

В течение следующих трех лет в Украине могут отменить или сильно ослабить банковскую тайну, предоставив Государственной налоговой службе внесудебный доступ к движению средств на счетах граждан. Такая норма предусмотрена законопроектом Министерства финансов о присоединении Украины к европейской платежной системе SEPA.

Об этом пишут Новости.Live.

Потенциальные риски

Как объяснил юрист Андрей Шабельников, полное или частичное ослабление банковской тайны может иметь такие последствия:

снижение уровня защиты персональных данных граждан;

возможность несанкционированного доступа к финансовой информации;

риск политического или административного преследования;

снижение доверия к банковской системе со стороны граждан и иностранных инвесторов;

рост объемов теневой экономики;

злоупотребление полномочиями со стороны контролирующих органов;

увеличение преступной деятельности посредством использования финансовых данных.

Как это повлияет на граждан

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что для большинства украинцев это решение не будет иметь ощутимого влияния. По его словам, налоговая не заинтересована в мелких операциях.

Фурса подчеркивает, что создание реестров банковских счетов и сейфов — это обычное требование в рамках процесса европейской интеграции. Он отмечает, что если гражданам нечего скрывать, то изменение правил не должно вызывать беспокойства.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк рассказал , что согласно Бюджетной декларации 2026−2028 Кабинет министров в ближайшие три года планирует значительно ослабить банковскую тайну.

В то же время, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал в первом чтении законопроект № 13233, который открывает налоговый доступ к реестрам всех банковских счетов и сейфов граждан.

Со своей стороны, первый заместитель министра финансов Денис Улютин заявил , что Украина должна прийти к раскрытию банковской тайны, поскольку это предусмотрено Национальной стратегией доходов. По его словам, сейчас идет сложная дискуссия между Министерством финансов и Национальным банком.

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