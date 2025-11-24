0 800 307 555
Укрпочта начала выплаты 1000 грн в рамках «Зимней поддержки»
В понедельник, 24 ноября, украинцы начали получать выплату 1 тыс. грн в рамках государственной программы «Зимняя поддержка». Выплаты стартовали в городских отделениях Укрпочты. С 25 ноября его начнут выплачивать в сельских отделениях по всей стране.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты».
Отмечается, что в первую очередь пособие начислят почти 2 миллионам граждан, которые получают его автоматически вместе с пенсиями и социальными выплатами через Укрпочту.
Те же, кто подал заявление на оформление пособия в почтовом отделении (таких более 400 000), получат уведомление о зачислении средств через SMS.
Пенсионеры и получатели всех видов государственных социальных выплат, получающие указанные выплаты через Укрпочту, автоматически получат 1000 гривен пособия в день выплаты пенсии или социальной выплаты, так что им ничего не нужно делать.
Использовать средства зимней поддержки украинцы могут сразу после их начисления.
Непосредственно в отделениях Укрпочты клиенты могут:
  • оплатить коммунальные услуги;
  • подписаться на газету или журнал;
  • воспользоваться почтовыми услугами (отправления, марки и т. п.);
  • заказать лекарственные средства и товары, производимые в Украине;
  • сделать донат на ВСУ.
Прием заявок на выплату пособия продолжается. Подать заявку можно в отделениях Укрпочты до 24 декабря включительно. Маломобильные люди, которые не могут самостоятельно добраться до отделения для подачи заявки, могут заказать визит почтальона по номеру: 0 800 300 545.

Справка Finance.ua:

  • с 15 ноября по 24 декабря украинцы могут подать заявку на получение пособия в 1 тыс. грн в приложении «Дія» или в отделении «Укрпочты»;
  • воспользоваться денежными средствами можно до 30 июня 2026 года;
  • потратить пособие можно будет на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны. В то же время пособие не может быть использовано для приобретения подакцизных товаров, а также запрещено снимать наличные деньги со специального счета;
  • с 21 ноября по 17 декабря продолжается прием заявок на выплату 6,5 тыс. грн для украинцев, наиболее пострадавших от войны или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах: дети под опекой или попечительством; дети с инвалидностью, а также дети-питомцы приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью); люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц; дети из числа ВПЛ, получающие выплату на проживание; дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет; одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
