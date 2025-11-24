ТОП-12 профессий, которые будут востребованы в следующие 10 лет (исследование) Сегодня 17:00 — Личные финансы

ТОП-12 профессий, которые будут востребованы в следующие 10 лет (исследование)

Искусственный интеллект, автоматизация, проблемы экологии, дополненная реальность — все это влияет на популярность профессий в будущем.

Какие профессии будут актуальны в Украине уже в ближайшем будущем. В исследовании говорится, как изменится рынок труда в Украине к 2030 году.

Всего в их списке есть 30 специальностей, которые будут актуальны в ближайшие 5−10 лет. Сегодня мы приводим 12 из них.

1. Разработчик программного обеспечения

Эта профессия актуальна сегодня и останется такой же в ближайшие годы. Разработчики ПО анализируют, осуществляют техническое обслуживание, пишут коды и двигают вперед все известные нам процессы. Число цифровых бизнесов и сервисов растет, а значит, потребуются те, кто должен разрабатывать и совершенствовать эти продукты.

2. Специалист по цифровому маркетингу

Раньше это была просто профессия специалиста по маркетингу — человека, разбирающегося в определении и удовлетворении человеческих и общественных потребностей. С влиянием интернета эта профессия перешла в онлайн и теперь успешно развивается в сети. Тем более что инструментов для продажи товаров становится все больше.

3. Аналитик Big Data

Термином Big Data описывают большие объемы информации, которую бизнес получит о своих клиентах благодаря цифровым технологиям. Простой пример: Big Data онлан-кинотеатра может показать, в какое время суток пользователи обычно смотрят фильмы и сколько часов подряд. Специалист, который анализирует данные, будет очень нужен в современном мире. Именно такие люди смогут показать компаниям, что влияет на их бизнес и как можно усовершенствовать те или иные процессы.

4. Разработчик смарт-устройств

Умные очки, часы, домашние приборы — это все технологии недалекого будущего. Следовательно, нужен кто-то, кто поможет этим вещам появиться и работать. К тому же, именно умным персональным устройствам прочат следующую революцию в медицине.

5. Веб-разработчик

Одна из самых популярных современных специальностей останется такой же и в ближайшие 10 лет. Проектировать сайты и управлять ими, используя разные языки программирования — это все в их компетенции.

6. Специалист по кибербезопасности

Кибербезопасность — один из ключевых вызовов будущего. В последние годы мы увидели влияние кибербезопасности даже на жизнь в Украине. К примеру, в 2016 году хакеры атаковали украинскую электростанцию. Когда все данные переходят в онлайн, нужны люди, которые смогут защитить их и отразить намерения злоумышленников в сети.

7. Аналитик квантового машинного обучения

Все больше сервисов упрощают повседневную рутину — от редактуры текстов до управления транспортом — благодаря алгоритмам и машинному обучению. На аналитике лежит ответственность за исследование и разработку решений, которые сделают системные алгоритмы более быстрыми и производительными. Одна из важнейших профессий будущего, учитывая следующий прогнозируемый технологический скачок.

8. Онлайн-учитель

Опыт пандемии и внутренне перемещенных лиц показал, насколько эта профессия может быть востребована. Тем более когда рынок онлайн-уроков, курсов и тренингов расширяется с каждым днем. Интернет привлекает все больше учеников и позволяет делать уроки более интересными и интерактивными.

9. Коуч-тренер

Они популярны сегодня и будут популярны в ближайшие годы. Коуч-тренеры помогают своим клиентам развиваться и становиться лучше в разных сферах. Этот сегмент рынка труда активно сегментируется, сегодня уже существуют коучи, отвечающие за конкретное направление деятельности: креативность, управление собственным временем, управление финансами и т. д.

10. Фитнес-тренер

Сегодня модно быть здоровым и поддерживать физическую активность. Такой тренд продержится еще не один год — особенно учитывая рост количества «сидячих» профессий, — поэтому фитнес-тренеры точно не останутся без работы.

11. Имидж-консультант

Людям всегда будет важно выглядеть хорошо. Но речь не только о внешности, но и о создании определенного публичного образа. Поэтому в будущем им понадобится человек, который с этим поможет.

12. Психотерапевт

Психотерапевты всегда будут нужны людям. Особенно, когда в современном мире становится все больше поводов для стрессов. И очень маловероятно, что когда-нибудь человеческого психотерапевта способна будет заменить какая-нибудь умная машина — по крайней мере, в ближайшее время. Хотя подобные эксперименты уже существуют.

Ранее мы писали , что наибольший рост количества откликов, если сравнивать сентябрь 2025 года с сентябрем 2024-го, показала вакансия няни в категории «Работа за рубежом». За год количество откликов на данную позицию увеличилось на 346%. OLX Работа проанализировали, на какие вакансии за последний год украинцы откликались наиболее активно.

По темпам роста откликов не только традиционно популярны рабочие профессии, но и няни, риелторы и косметологи. Наибольший прирост показали: няни за рубежом — +346% откликов; риелторы / менеджеры по продаже недвижимости — +337%; другие вакансии в категории «Работа за границей» — +317%.

оборонно-промышленного комплекса, перерабатывающей промышленности и машиностроения. В то же время Министерство образования и науки Украины хочет заинтересовать абитуриентов поступать на специальности , которые имеют значение для

Finance.ua ранее писал , что Владимир Зеленский поручил упростить условия поступления в высшие учебные заведения, и сейчас рассматривается возможность ввести зимнюю вступительную кампанию. Также президент анонсировал увеличение стипендий для студентов со следующего года.

