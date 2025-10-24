0 800 307 555
В МОН назвали наиболее востребованные профессии в Украине: куда следует поступать

Личные финансы
35
Министерство образования и науки Украины хочет заинтересовать абитуриентов поступать на специальности, которые имеют значение для оборонно-промышленного комплекса, перерабатывающей промышленности и машиностроения.
Об этом рассказал заместитель министра образования Дмитрий Завгородний, передает Эспрессо.

Подготовка специалистов для промышленности

«Мы подталкиваем людей к поступлению на те профессии, которые сейчас важны для ОПК, перерабатывающей промышленности и машиностроения», — сказал он.
По словам чиновника, за последние два года МОН активно инвестирует в модернизацию оборудования для подготовки специалистов этих направлений: верстальщиков, операторов станков с программным управлением, сварщиков, токарей и т. д.
Завгородний напомнил, что исторически самой популярной профессией среди получателей профессионального образования в Украине является повар. Однако в некоторых регионах, в частности в Винницкой области, лидируют технические специальности, например слесарь сельскохозяйственной техники или тракторист.

Поступление без экзаменов

Он также подчеркнул, что поступить на такие специальности относительно просто, ведь в основном не предусмотрен конкурсный отбор.
«Мы не требуем НМТ или других экзаменов. Если конкурс и есть, то это собеседование в самом заведении. В процессе обучения преподают все необходимые дисциплины: материаловедение, физику и т. п., адаптированные к конкретным профессиям. Мы стремимся к тому, чтобы с 2027 года для этих специальностей были созданы отдельные учебники», — добавил замминистра.
Напомним, как говорится в аналитическом отчете по результатам исследования «Война, образование и социальный капитал» благотворительного фонда SavED, менее половины школьников смотрят на будущее Украины оптимистично. А больше 20% подростков хотели бы переехать за границу.
Чаще всего подростки говорят о поступлении в украинские университеты (53%), техникумы и колледжи (17%) или другие планы в пределах страны (15%). В то же время 12% рассматривают возможность уехать за границу.
Finance.ua ранее писал, что Владимир Зеленский поручил упростить условия поступления в высшие учебные заведения, и сейчас рассматривается возможность ввести зимнюю вступительную кампанию. Также президент анонсировал увеличение стипендий для студентов со следующего года.
По материалам:
Espreso.tv
