Как вернуть часть расходов на обучение

Образование — инвестиция, которая всегда требует денег. Оплата обучения в вузах или внешкольных заведениях часто бьет по карману. Но не все знают: государство позволяет вернуть часть этих расходов в виде налоговой скидки.

Это реальный способ сэкономить и получить часть расходов на собственное образование или обучение детей.

Идея состоит в том, что часть ваших расходов на образование возвращается через уменьшение налога на доходы физических лиц.

Возмещаются расходы на оплату обучения в следующих заведениях:

дошкольных,

внешкольных,

заведениях общего среднего образования,

профессионального (профессионально-технического) образования,

высшего образования.

Когда можно воспользоваться налоговой скидкой

Скидка предоставляется только за предыдущий налоговый период. То есть до конца 2025 года можно получить налоговую скидку за расходы на обучение, осуществленные в 2024 году.

Как оформить налоговую скидку за образование

Проверьте соответствие критериям

Список расходов, на которые распространяется налоговая скидка, указан в Налоговом кодексе. Поэтому, прежде чем обращаться за налоговой скидкой на обучение, убедитесь, что вы отвечаете установленным критериям для предоставления этой скидки.

Соберите необходимые документы

Для того чтобы воспользоваться налоговой скидкой, нужно подать декларацию о доходах за прошлый год и справку о заработной плате за отчетный период с информацией об удержанных налогах.

Понадобится еще и определенный пакет документов, например копия договора с учебным заведением, паспорта и идентификационного кода, квитанции об оплате и т. д.

Если за обучение платят родители, то нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка, если на налоговую скидку претендует супруг — свидетельство о браке.

Подайте заявление

Обратитесь в Государственную налоговую службу с заявлением о получении налоговой скидки. К заявлению добавьте подтверждающие ваше право на скидку документы.

Напомним, банкиры прогнозируют рост стоимости университетских программ из-за конкуренции и необходимости модернизации вузов. В то же время банки уже предлагают украинцам «оплату частями» на обучение в вузах.

