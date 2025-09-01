Как получить высшее образование в Польше: цены на обучение — Finance.ua

Как получить высшее образование в Польше: цены на обучение Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как получить высшее образование в Польше: цены на обучение

Польша — одна из самых демократичных, а плане цен стран для украинских студентов в Европе. Для тех, кто имеет Карту поляка или тех, кто хорошо владеет польским языком, часто возможно бесплатное обучение в государственных университетах.

Цены

Для остальных студентов стоимость обучения на бакалавриате начинается от 900 евро (43 тыс. грн) в год и может достигать 3 тыс. евро (143−144 тыс. грн) в год.

К примеру, Ягеллонский университет в Кракове предлагает программы с начальной стоимостью именно от 900 евро (43 тыс. грн) в год.

Если Карты поляка нет

В государственных университетах обучение на польском языке для иностранцев обычно стоит от 500 до 6 тыс. евро (24−288 тыс. грн) в год, в зависимости от специальности и университета.

Частные заведения, особенно в медицинских или бизнес-программах, могут потребовать плату побольше — до 8−12 тыс. евро (383−575 тыс. грн) в год. Для магистратуры эти цифры несколько выше: в государственных университетах цены составляют 1−6 тыс. евро (48−288 тыс.) в год, а частные заведения предлагают программы на английском языке с соответствующей стоимостью.

Для беспрепятственного поступления польские вузы часто предлагают подготовительный год по языковым и профильным курсам, которые стоят около 1500−3000 евро (72−144 тыс. грн).

Проживание и прочие бытовые расходы обойдутся примерно в 400−600 евро (19−30 тыс. грн) в месяц. Польша подходит тем, кто хочет совместить качественное образование с умеренными затратами и ценит близость Украины.

Польские университеты также предлагают разные стипендии, в том числе социальные, академические (от ректора) и для студентов с инвалидностью, а также стипендии и специальные программы для украинцев. Таким образом, Польша остается доступным вариантом для украинских студентов, благодаря сравнительно низкой стоимости обучения и возможности бесплатного обучения для тех, кто отвечает определенным условиям.

В Польше Совет министров принял проект закона о внесении изменений в Закон об иностранцах и некоторых других законах, представленный МВД. Новые правила усилят национальную безопасность благодаря более быстрой и эффективной проверке документов, поданных иностранцами. Иностранцы также могут подавать заявления на получение разрешений на временное и постоянное жительство, а также разрешений на долгосрочное проживание в ЕС в электронном виде.

Новая система позволит устранить деятельность нечестных посредников и доверенных лиц, скорее выявлять фиктивные заявки, сократить длительность процедур, улучшить обмен информацией между воеводскими управлениями и Агентством внутренней безопасности.

Граждане Украины, которые в Польше имеют временную защиту, смогут подавать заявления на временное пребывание сроком на 3 года. Иностранцев будут скорее информировать об обязательстве выехать из Польши. Сообщения будут отправлены на ранее указанный адрес электронной почты или через ePUAP. И такое сообщение будет считаться доставленным.

