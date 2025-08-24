Большинство украинцев останется в Польше даже после возможного перемирия — Fitch
В настоящее время в Польше проживает около 1 миллиона украинских беженцев. Даже при прекращении огня значительная часть из них, вероятно, не вернется в Украину, ведь украинцы интегрировались в польский рынок труда.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные международного агентства Fitch Ratings.
Как отмечают наблюдатели Fitch, украинские беженцы существенно поддержали дефицитный рынок труда Польши и стимулировали экономический рост. Прогнозируется, что эта тенденция сохранится.
«Мы почти уверены, что значительная часть этих людей (украинских беженцев. — Ред.) останется в Польше и будет способствовать развитию польского рынка труда и росту ВВП, а также, конечно, другим макроэкономическим и фискальным показателям», — отметил аналитик Fitch Ratings по вопросам Польши Милан Трайкович.
Какие перспективы для Польши
Аналитики Fitch прогнозируют экономический рост Польши на уровне 3% в 2025—2026 годах и 3,1% в 2027 году. Правительство страны ожидает еще более высокие темпы — до 3,5% в 2026 году.
Также власти Польши рассчитывают, что подъем экономики поможет снизить чрезмерный бюджетный дефицит, который в 2024 году достиг 6,6% ВВП. Польша обязалась сократить дефицит до уровня ниже 3% до 2028 года.
Справка Finance.ua:
- количество иностранных работников в Польше в 2025 году по сравнению с прошлым годом увеличилось. Украинцы составляли 67,0% от общего количества иностранцев, устроившихся на работу в Польше;
- по состоянию на конец июня около 265 тысяч иностранцев в Польше взяли кредиты на жилье, среди них преобладают украинцы и белорусы;
- в Польше рассматривают возможность отмены программы 800+ для украинских беженцев, которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых на каждого ребенка.
