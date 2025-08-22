Налоговая проверяет счета в Польше: какие операции считаются подозрительными — Finance.ua
Налоговая проверяет счета в Польше: какие операции считаются подозрительными

Налоговая служба Польши все чаще получает доступ к счетам клиентов банков. Количество запросов на снятие банковской тайны и проверку транзакций резко возросло после вступивших в силу изменений в Налоговом кодексе в июле 2022 года, пишет inpoland.net.
С тех пор налоговые инспекции подали более 4,8 тыс. заявлений на проверки, пользуясь новыми полномочиями Национальной налоговой администрации (KAS).
Важно: теперь налоговики могут анализировать остатки на счетах, историю сделок и кредитные сделки даже без официальных подозрений по владельцу счета.
Проверки проводятся в рамках подготовительных производств или профилактической деятельности по финансовым правонарушениям. KAS изучает количество и тип счетов, движение средств, кредитные и депозитные договоры, а также возможный доступ к банковским ячейкам.
Банки обязаны сообщать о подозрительных операциях, среди которых:
  • крупны разовые переводы;
  • частые платежи небольших сумм за короткий период;
  • поступления от нескольких отправителей на одинаковые суммы;
  • нетипичные права на распоряжение денежными средствами.
Если сумма транзакции превышает эквивалент 15 тыс. евро (около 64 тыс. злотых), банки передают данные в налоговую автоматически — по закону о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.
Цель таких проверок — контроль добропорядочности налогоплательщиков и предотвращение уклонения от уплаты налогов, даже без возбуждения уголовных производств.
