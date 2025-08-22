Налоговая проверяет счета в Польше: какие операции считаются подозрительными — Finance.ua

Налоговая проверяет счета в Польше: какие операции считаются подозрительными Сегодня 09:12 — Мир

Налоговая служба Польши все чаще получает доступ к счетам клиентов банков. Количество запросов на снятие банковской тайны и проверку транзакций резко возросло после вступивших в силу изменений в Налоговом кодексе в июле 2022 года, пишет inpoland.net

С тех пор налоговые инспекции подали более 4,8 тыс. заявлений на проверки, пользуясь новыми полномочиями Национальной налоговой администрации (KAS).

Важно: теперь налоговики могут анализировать остатки на счетах, историю сделок и кредитные сделки даже без официальных подозрений по владельцу счета.

Проверки проводятся в рамках подготовительных производств или профилактической деятельности по финансовым правонарушениям. KAS изучает количество и тип счетов, движение средств, кредитные и депозитные договоры, а также возможный доступ к банковским ячейкам.

Банки обязаны сообщать о подозрительных операциях, среди которых:

крупны разовые переводы;

частые платежи небольших сумм за короткий период;

поступления от нескольких отправителей на одинаковые суммы;

нетипичные права на распоряжение денежными средствами.

Если сумма транзакции превышает эквивалент 15 тыс. евро (около 64 тыс. злотых), банки передают данные в налоговую автоматически — по закону о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Цель таких проверок — контроль добропорядочности налогоплательщиков и предотвращение уклонения от уплаты налогов, даже без возбуждения уголовных производств.

