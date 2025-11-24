Около 200 тысяч украинцев в США могут остаться без легального статуса — Reuters Сегодня 18:00 — Мир

Десятки тысяч украинцев, бежавших в США от войны, оказались в ситуации юридической неопределенности. Администрация Дональда Трампа не может окончательно определить дальнейшую судьбу гуманитарной программы, которая предоставила беженцам возможность жить и работать в США.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на Reuters.

Внутренние данные правительства США, с которыми ознакомилось издание на 31 марта, свидетельствуют, что из-за задержек с обработкой гуманитарной программы почти 200 тысяч украинцев могут лишиться своего легального статуса.

Гуманитарная программа, начатая в апреле 2022 года, дала возможность почти 260 тысяч украинцев въехать в США на начальный период продолжительностью 2 года.

Reuters пообщалось с двумя десятками украинцев, которые лишились разрешения на работу, а также своих рабочих мест из-за задержек с обработкой заявок на восстановление статуса. Среди них есть работники технических служб, дошкольная учительница, финансовый планировщик, дизайнер интерьеров и студент колледжа. Они рассказали, что были вынуждены использовать собственные сбережения, искать помощь у общества и занимать деньги, чтобы содержать себя, пока ожидают решения.

Некоторые собеседники Reuters сказали, что опасаются возможных арестов со стороны иммиграционных служб США. Еще шесть украинцев решили покинуть США и уехали в Канаду, страны Европы или Южную Америку, чтобы не рисковать попасть в миграционное заключение или быть высланными.

Приостановление программы и решение суда

Администрация Дональда Трампа приостановила обработку заявок на обновление гуманитарной программы в январе из соображений безопасности.

В мае федеральный судья обязал чиновников возобновить обработку заявок. Однако данные правительства США, обнародованные на прошлой неделе в рамках судебного иска, показали, что с тех пор обработано всего 1900 заявок на восстановление статуса. Это составляет незначительную часть всех, у кого истекает срок действия статуса.

hromadske По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.