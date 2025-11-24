0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Около 200 тысяч украинцев в США могут остаться без легального статуса — Reuters

Мир
65
Десятки тысяч украинцев, бежавших в США от войны, оказались в ситуации юридической неопределенности. Администрация Дональда Трампа не может окончательно определить дальнейшую судьбу гуманитарной программы, которая предоставила беженцам возможность жить и работать в США.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на Reuters.
Внутренние данные правительства США, с которыми ознакомилось издание на 31 марта, свидетельствуют, что из-за задержек с обработкой гуманитарной программы почти 200 тысяч украинцев могут лишиться своего легального статуса.
Гуманитарная программа, начатая в апреле 2022 года, дала возможность почти 260 тысяч украинцев въехать в США на начальный период продолжительностью 2 года.
Читайте также
Reuters пообщалось с двумя десятками украинцев, которые лишились разрешения на работу, а также своих рабочих мест из-за задержек с обработкой заявок на восстановление статуса. Среди них есть работники технических служб, дошкольная учительница, финансовый планировщик, дизайнер интерьеров и студент колледжа. Они рассказали, что были вынуждены использовать собственные сбережения, искать помощь у общества и занимать деньги, чтобы содержать себя, пока ожидают решения.
Некоторые собеседники Reuters сказали, что опасаются возможных арестов со стороны иммиграционных служб США. Еще шесть украинцев решили покинуть США и уехали в Канаду, страны Европы или Южную Америку, чтобы не рисковать попасть в миграционное заключение или быть высланными.

Приостановление программы и решение суда

Администрация Дональда Трампа приостановила обработку заявок на обновление гуманитарной программы в январе из соображений безопасности.
В мае федеральный судья обязал чиновников возобновить обработку заявок. Однако данные правительства США, обнародованные на прошлой неделе в рамках судебного иска, показали, что с тех пор обработано всего 1900 заявок на восстановление статуса. Это составляет незначительную часть всех, у кого истекает срок действия статуса.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems