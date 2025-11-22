ТОП-5 городов с высоким качеством жизни в Европе
В 2023 г. Европейская комиссия провела масштабное исследование уровня удовлетворенности жизнью в городах Европы.
В опросе приняли участие 71 153 респондента из 83 городов ЕС, Великобритании и Турции — на основе этих данных сформировали рейтинг локаций, где люди чувствуют себя комфортнее и безопаснее.
Что показывает рейтинг
Этот рейтинг отражает не только общее чувство счастья, но и реальные условия повседневной жизни:
- доступность услуг,
- уровень безопасности,
- качество общественного пространства,
- уровень доверия внутри локальных сообществ.
Такой анализ может оказаться полезной подсказкой для тех, кто рассматривает переезд или планирует временное проживание за границей.
1. Гданьск (Польша)
В Гданьске 95% жителей довольны жизнью, что делает его одним из самых комфортных городов Европы. Город имеет мощное историческое наследие и один из ключевых портов Балтийского моря.
Гданьск также считается дружественным иммигрантам: развитая инфраструктура, стабильный рынок труда и европейский стандарт безопасности делают его популярным местом для тех, кто рассматривает переезд в Польшу.
2. Лейпциг (Германия)
В Лейпциге уровень удовлетворенности жизнью также составляет около 95%.
Город привлекателен для молодых специалистов и семей с детьми благодаря балансу между активным городским ритмом и спокойными жилыми районами. Особенно высоко оценили качество воздуха: 83% респондентов заявили, что оно их полностью устраивает — показатель, который важно учитывать тем, кто планирует долгосрочное проживание.
3. Копенгаген (Дания)
Копенгаген входит в тройку лидеров: 96% опрошенных счастливы жить в этом городе.
Датская столица известна высоким уровнем безопасности, развитым велотранспортом, экологическими программами и стабильной экономикой. Единственным вызовом жильцы называют доступное жилье: найти квартиру или комнату по умеренной цене здесь действительно сложно.
4. Гронинген (Нидерланды)
Гронинген продемонстрировал один из самых высоких уровней удовлетворенности — более 96% жителей.
Город отличается безопасностью и комфортом для иммигрантов и представителей ЛГБТК+ сообщества, а также множеством общественных и зеленых пространств.
Уникально и высокое доверие среди жителей: 86% опрошенных считают, что большинству людей в городе можно доверять, а также чувствуют себя безопасно, гуляя наедине ночью. Такой уровень доверия — редкость даже для развитых городов Европы.
5. Цюрих (Швейцария)
Абсолютным лидером рейтинга стал Цюрих, где 97% жителей довольны жизнью.
Швейцарский город показывает высокие результаты по всем ключевым показателям: качество транспорта, уровень медицинской помощи, чистый воздух, стабильный рынок труда, финансовая обеспеченность населения.
Также Цюрих назвали лучшим городом для представителей ЛГБТК+ и пожилых людей. Единственным минусом, по словам респондентов, является доступность жилья: только 11% согласились, что найти хороший вариант по приемлемой цене возможно.
Ранее мы также сообщали, что в 2025 году Канада снова стала самым популярным направлением для тех, кто планирует переезд в другую страну.
