0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 городов с высоким качеством жизни в Европе

Мир
336
ТОП-5 городов с высоким качеством жизни в Европе
ТОП-5 городов с высоким качеством жизни в Европе
В 2023 г. Европейская комиссия провела масштабное исследование уровня удовлетворенности жизнью в городах Европы.
В опросе приняли участие 71 153 респондента из 83 городов ЕС, Великобритании и Турции — на основе этих данных сформировали рейтинг локаций, где люди чувствуют себя комфортнее и безопаснее.

Что показывает рейтинг

Этот рейтинг отражает не только общее чувство счастья, но и реальные условия повседневной жизни:
  • доступность услуг,
  • уровень безопасности,
  • качество общественного пространства,
  • уровень доверия внутри локальных сообществ.
Такой анализ может оказаться полезной подсказкой для тех, кто рассматривает переезд или планирует временное проживание за границей.

1. Гданьск (Польша)

В Гданьске 95% жителей довольны жизнью, что делает его одним из самых комфортных городов Европы. Город имеет мощное историческое наследие и один из ключевых портов Балтийского моря.
Гданьск также считается дружественным иммигрантам: развитая инфраструктура, стабильный рынок труда и европейский стандарт безопасности делают его популярным местом для тех, кто рассматривает переезд в Польшу.
Читайте также

2. Лейпциг (Германия)

В Лейпциге уровень удовлетворенности жизнью также составляет около 95%.
Город привлекателен для молодых специалистов и семей с детьми благодаря балансу между активным городским ритмом и спокойными жилыми районами. Особенно высоко оценили качество воздуха: 83% респондентов заявили, что оно их полностью устраивает — показатель, который важно учитывать тем, кто планирует долгосрочное проживание.

3. Копенгаген (Дания)

Копенгаген входит в тройку лидеров: 96% опрошенных счастливы жить в этом городе.
Датская столица известна высоким уровнем безопасности, развитым велотранспортом, экологическими программами и стабильной экономикой. Единственным вызовом жильцы называют доступное жилье: найти квартиру или комнату по умеренной цене здесь действительно сложно.
Читайте также

4. Гронинген (Нидерланды)

Гронинген продемонстрировал один из самых высоких уровней удовлетворенности — более 96% жителей.
Город отличается безопасностью и комфортом для иммигрантов и представителей ЛГБТК+ сообщества, а также множеством общественных и зеленых пространств.
Уникально и высокое доверие среди жителей: 86% опрошенных считают, что большинству людей в городе можно доверять, а также чувствуют себя безопасно, гуляя наедине ночью. Такой уровень доверия — редкость даже для развитых городов Европы.

5. Цюрих (Швейцария)

Абсолютным лидером рейтинга стал Цюрих, где 97% жителей довольны жизнью.
Швейцарский город показывает высокие результаты по всем ключевым показателям: качество транспорта, уровень медицинской помощи, чистый воздух, стабильный рынок труда, финансовая обеспеченность населения.
Также Цюрих назвали лучшим городом для представителей ЛГБТК+ и пожилых людей. Единственным минусом, по словам респондентов, является доступность жилья: только 11% согласились, что найти хороший вариант по приемлемой цене возможно.
Ранее мы также сообщали, что в 2025 году Канада снова стала самым популярным направлением для тех, кто планирует переезд в другую страну.
По материалам:
visitukraine.today
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems