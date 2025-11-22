ТОП-5 городов с высоким качеством жизни в Европе Вчера 21:04 — Мир

В 2023 г. Европейская комиссия провела масштабное исследование уровня удовлетворенности жизнью в городах Европы.

В опросе приняли участие 71 153 респондента из 83 городов ЕС, Великобритании и Турции — на основе этих данных сформировали рейтинг локаций, где люди чувствуют себя комфортнее и безопаснее.

Что показывает рейтинг

Этот рейтинг отражает не только общее чувство счастья, но и реальные условия повседневной жизни:

доступность услуг,

уровень безопасности,

качество общественного пространства,

уровень доверия внутри локальных сообществ.

Такой анализ может оказаться полезной подсказкой для тех, кто рассматривает переезд или планирует временное проживание за границей.

1. Гданьск (Польша)

В Гданьске 95% жителей довольны жизнью, что делает его одним из самых комфортных городов Европы. Город имеет мощное историческое наследие и один из ключевых портов Балтийского моря.

Гданьск также считается дружественным иммигрантам: развитая инфраструктура, стабильный рынок труда и европейский стандарт безопасности делают его популярным местом для тех, кто рассматривает переезд в Польшу.

2. Лейпциг (Германия)

В Лейпциге уровень удовлетворенности жизнью также составляет около 95%.

Город привлекателен для молодых специалистов и семей с детьми благодаря балансу между активным городским ритмом и спокойными жилыми районами. Особенно высоко оценили качество воздуха: 83% респондентов заявили, что оно их полностью устраивает — показатель, который важно учитывать тем, кто планирует долгосрочное проживание.

3. Копенгаген (Дания)

Копенгаген входит в тройку лидеров: 96% опрошенных счастливы жить в этом городе.

Датская столица известна высоким уровнем безопасности, развитым велотранспортом, экологическими программами и стабильной экономикой. Единственным вызовом жильцы называют доступное жилье: найти квартиру или комнату по умеренной цене здесь действительно сложно.

4. Гронинген (Нидерланды)

Гронинген продемонстрировал один из самых высоких уровней удовлетворенности — более 96% жителей.

Город отличается безопасностью и комфортом для иммигрантов и представителей ЛГБТК+ сообщества, а также множеством общественных и зеленых пространств.

Уникально и высокое доверие среди жителей: 86% опрошенных считают, что большинству людей в городе можно доверять, а также чувствуют себя безопасно, гуляя наедине ночью. Такой уровень доверия — редкость даже для развитых городов Европы.

5. Цюрих (Швейцария)

Абсолютным лидером рейтинга стал Цюрих, где 97% жителей довольны жизнью.

Швейцарский город показывает высокие результаты по всем ключевым показателям: качество транспорта, уровень медицинской помощи, чистый воздух, стабильный рынок труда, финансовая обеспеченность населения.

Также Цюрих назвали лучшим городом для представителей ЛГБТК+ и пожилых людей. Единственным минусом, по словам респондентов, является доступность жилья: только 11% согласились, что найти хороший вариант по приемлемой цене возможно.

