Где в Польше самый большой дефицит кадров: профессии (инфографика)

Рынок труда в Польше все чаще сталкивается с нехваткой рабочей силы в ключевых отраслях. Отчет Business Insider показывает, что предприятия во многих отраслях испытывают трудности с поиском квалифицированных работников.
За последние несколько лет польский рынок труда претерпел значительные изменения. Несмотря на низкий уровень безработицы, во многих отраслях не хватает работников. Такая ситуация обусловлена ​​демографическими изменениями, экономической эмиграцией и скорым развитием технологий. Все чаще не работники ищут работу, а работодатели ищут работников.
Недавно Business Insider проанализировал ситуацию на польском рынке труда и определил 10 самых востребованных профессий в Польше.
Наибольший спрос на рабочих, выполняющих физическую работу.
Поляки, которые имеют такие профессии, часто выезжают в страны Западной Европы, поскольку оплата труда там выше. Дефицит кадров связан с оттоком украинских работников и запретом на выезд мужчин из Украины.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2026 года минималка поднимется с 4666 до 4806 злотых брутто. Это касается примерно 3 млн человек, которые сейчас получают минимальную зарплату. Вместе с повышением возрастут и все выплаты, «привязанные» к этому показателю.
  • Украинцы все активнее ищут работу в Польше, и одним из вариантов официального трудоустройства является регистрация на местной бирже труда. Это не только помогает найти вакансию, но и открывает доступ к определенным льготам и социальной поддержке. Как гражданам Украины стать на биржу труда в Польше — рассказываем по ссылке.
Татьяна Береговая
