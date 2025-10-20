Где в Польше самый большой дефицит кадров: профессии (инфографика)
Рынок труда в Польше все чаще сталкивается с нехваткой рабочей силы в ключевых отраслях. Отчет Business Insider показывает, что предприятия во многих отраслях испытывают трудности с поиском квалифицированных работников.
За последние несколько лет польский рынок труда претерпел значительные изменения. Несмотря на низкий уровень безработицы, во многих отраслях не хватает работников. Такая ситуация обусловлена демографическими изменениями, экономической эмиграцией и скорым развитием технологий. Все чаще не работники ищут работу, а работодатели ищут работников.
Недавно Business Insider проанализировал ситуацию на польском рынке труда и определил 10 самых востребованных профессий в Польше.
Наибольший спрос на рабочих, выполняющих физическую работу.
Поляки, которые имеют такие профессии, часто выезжают в страны Западной Европы, поскольку оплата труда там выше. Дефицит кадров связан с оттоком украинских работников и запретом на выезд мужчин из Украины.
Справка Finance.ua:
- С 1 января 2026 года минималка поднимется с 4666 до 4806 злотых брутто. Это касается примерно 3 млн человек, которые сейчас получают минимальную зарплату. Вместе с повышением возрастут и все выплаты, «привязанные» к этому показателю.
- Украинцы все активнее ищут работу в Польше, и одним из вариантов официального трудоустройства является регистрация на местной бирже труда. Это не только помогает найти вакансию, но и открывает доступ к определенным льготам и социальной поддержке. Как гражданам Украины стать на биржу труда в Польше — рассказываем по ссылке.
