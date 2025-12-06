Сколько украинцы готовы потратить на праздничные покупки
Большая часть ежемесячного бюджета (77%) украинцев идет на покрытие базовых нужд. Тем не менее, 44% опрошенных планируют потратить на праздничные покупки до 25% своего дохода.
Об этом говорится в исследовании агентства digital-маркетинга Inweb.
Тренды новогодних покупок в 2025 году
Отмечается, что в октябре начинается активность украинских потребителей и продолжается до последних дней декабря.
По данным исследования, за 10 дней до Нового года покупатели производят почти 5% годовых расходов в категории «Продукты». Это значит, что за полторы недели украинцы покупают еды столько же, сколько за целый месяц в любое другое время года.
Украинцы продолжают соблюдать традиции и покупать подарки, но подходят к расходам более обдуманно: выбирают более доступные бренды, активнее используют бонусы и баллы лояльности, покупают наборы или создают подарки собственноручно.
Как отмечают аналитики, традиционно больше всего денег украинцы тратят на Новый год — 49% опрошенных. 21% респондентов назвали Рождество как главную статью праздничных расходов, а остальные 35% распределяют бюджет равномерно между обоими праздниками.
Зуммеры формируют новые тренды в покупках — тратят меньше, охотятся за скидками (95%), следуют рекомендациям инфлюенсеров (74%) и советуются с ИИ для поиска подарков (43%).
Спрос на технику остается стабильным, но покупатели ищут более выгодные предложения: чаще пользуются кешбєком (40%), купонами (15%) и оплатой частями (56%). При этом средний чек снижается, а количество покупок растет.
Косметика и духи имеют пик в конце декабря, а книжный спрос тянется до января благодаря подарочным наборам и распродажам. Обе категории показывают стабильность и высокий уровень доверия потребителей.
Почти половина покупателей в мире (47%) планируют дарить не вещи, а впечатления: сертификаты, события, отдых.
