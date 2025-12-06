0 800 307 555
ТОП-5 тревожных сигналов на собеседовании

Собеседование — это двусторонний процесс: работодатель оценивает вас как специалиста, а вы можете познакомиться с компанией, командой и условиями, в которых будете потенциально работать. И если уже на этапе разговора возникает дискомфорт — стоит обратить на это внимание.
Специалисты budni.robota.ua рассказывают о самых заметных тревожных сигналах во время собеседования.

Нечеткие или постоянно меняющиеся обязанности

Рекрутер должен четко описать обязанности конкретной должности. Если ответы на вопросы о размытых задачах («У нас все делают все») — это сигнал о хаосе в управлении и непрозрачности процессов.
Часто в таких компаниях новый сотрудник выполняет работу, которую не хотят делать другие, или же фактически «работает за троих», получая при этом одну зарплату.

Плохие отзывы о предыдущих работниках

Если работодатель критикует предыдущего сотрудника, это указывает на культуру обвинений в коллективе и токсичное руководство.
«Предшественник был слабым», «Мы его уволили, потому что он ничего не понимал» — фразы, которые должны насторожить будущего кандидата, ведь это впоследствии могут сказать и о вас.

Нарушение личных границ

На собеседовании должны оценивать вашу компетенцию как специалиста и соответствие требованиям вакансии. Помните, вопросы о личной жизни или комментарии относительно внешности недопустимы.
Сюда же специалисты добавляют сложные тестовые задания с дедлайном «на вчера» и без оплаты.
Эти сигналы указывают на то, что в этой компании не уважают личные границы работников и часто могут требовать сверхурочной работы или выполнения несогласованных задач.

Нечеткие пределы зарплаты

Спросите работодателя относительно заработной платы, сколько будут платить во время испытательного срока, после его завершения и какие бонусы или премии предусмотрены.
Нечеткие ответы или заверения о «больших бонусах» без документального оформления — это серьезный повод насторожиться.

Тотальный контроль

Тайм-трекеры, камеры над рабочими местами, скриншоты экрана, штрафы за каждую минуту опоздания — не имеют ничего общего с эффективностью. Это свидетельствует о тотальном недоверии к работникам и стремлении контролировать каждое движение.
По материалам:
Finance.ua
