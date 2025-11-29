Вакансии с бронированием в Украине: какие самые популярные и где платят больше всего Сегодня 12:03

За 2025 год в Украине восемь раз увеличилось количество вакансий с возможностью бронирования. Больше всего таких предложений приходится на рабочие профессии, имеющие ключевое значение для работы отдельных секторов экономики.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.

Чаще всего работодатели предлагают работу с бронированием в категории «Производство, рабочие специальности» (раздел «Прочее»), где обычно ищут работников на производство (пилорамщики, операторы станков, повара, электрики, заправщики).

Количество предложений возросло в 11 раз по сравнению с прошлым годом.

Другие профессии также продемонстрировали стремительный рост:

Разнорабочие — количество вакансий выросло в 18 раз;

Продавцы — рост в 13 раз;

Строители — рост в 9 раз;

Грузчики — рост в 8 раз;

Водители — рост в 5 раз.

Какие вакансии чаще всего выбирают искатели работы

По данным аналитиков, спрос на работу с возможностью бронирования также повысился. В частности, в октябре 2025 года количество откликов по стране выросло в 16 раз по сравнению с предыдущим годом.

ТОП-5 самых популярных вакансий среди кандидатов:

Продавец — количество откликов возросло в 66 раз.

Разнорабочий — рост в 38 раз.

Строитель — рост в 9 раз.

Водитель — рост в 8 раз.

Грузчик — рост в 7 раз.

В каких областях больше всего вакансий с бронированием

Лидером остается Киевская область, где в октябре 2025 года было зафиксировано почти 2 000 вакансий с бронированием.

От 300 до 700 объявлений приходилось в Днепропетровскую, Львовскую, Харьковскую и Одесскую области.

Несколько меньше — в Запорожской и Ивано-Франковской (от 200 до 250). В других регионах количество предложений по бронированию на платформе преимущественно варьируется от 100 до 200.

Медианные зарплаты в категории вакансий с бронированием в октябре 2025 года были самыми высокими в таких областях:

Ивано-Франковская — 40 тыс. грн.

Херсонская и Тернопольская — 35 тыс. гривен.

Киевская — 33,4 тыс. грн.

Львовская и Волынская — 32,5 тыс. грн.

