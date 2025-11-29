Вакансии с бронированием в Украине: какие самые популярные и где платят больше всего
За 2025 год в Украине восемь раз увеличилось количество вакансий с возможностью бронирования. Больше всего таких предложений приходится на рабочие профессии, имеющие ключевое значение для работы отдельных секторов экономики.
Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.
Чаще всего работодатели предлагают работу с бронированием в категории «Производство, рабочие специальности» (раздел «Прочее»), где обычно ищут работников на производство (пилорамщики, операторы станков, повара, электрики, заправщики).
Количество предложений возросло в 11 раз по сравнению с прошлым годом.
Другие профессии также продемонстрировали стремительный рост:
- Разнорабочие — количество вакансий выросло в 18 раз;
- Продавцы — рост в 13 раз;
- Строители — рост в 9 раз;
- Грузчики — рост в 8 раз;
- Водители — рост в 5 раз.
Какие вакансии чаще всего выбирают искатели работы
По данным аналитиков, спрос на работу с возможностью бронирования также повысился. В частности, в октябре 2025 года количество откликов по стране выросло в 16 раз по сравнению с предыдущим годом.
ТОП-5 самых популярных вакансий среди кандидатов:
- Продавец — количество откликов возросло в 66 раз.
- Разнорабочий — рост в 38 раз.
- Строитель — рост в 9 раз.
- Водитель — рост в 8 раз.
- Грузчик — рост в 7 раз.
В каких областях больше всего вакансий с бронированием
Лидером остается Киевская область, где в октябре 2025 года было зафиксировано почти 2 000 вакансий с бронированием.
От 300 до 700 объявлений приходилось в Днепропетровскую, Львовскую, Харьковскую и Одесскую области.
Несколько меньше — в Запорожской и Ивано-Франковской (от 200 до 250). В других регионах количество предложений по бронированию на платформе преимущественно варьируется от 100 до 200.
Медианные зарплаты в категории вакансий с бронированием в октябре 2025 года были самыми высокими в таких областях:
- Ивано-Франковская — 40 тыс. грн.
- Херсонская и Тернопольская — 35 тыс. гривен.
- Киевская — 33,4 тыс. грн.
- Львовская и Волынская — 32,5 тыс. грн.
