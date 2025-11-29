0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вакансии с бронированием в Украине: какие самые популярные и где платят больше всего

78
Вакансии с бронированием в Украине: какие самые популярные и где платят больше всего
Вакансии с бронированием в Украине: какие самые популярные и где платят больше всего
За 2025 год в Украине восемь раз увеличилось количество вакансий с возможностью бронирования. Больше всего таких предложений приходится на рабочие профессии, имеющие ключевое значение для работы отдельных секторов экономики.
Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.
Чаще всего работодатели предлагают работу с бронированием в категории «Производство, рабочие специальности» (раздел «Прочее»), где обычно ищут работников на производство (пилорамщики, операторы станков, повара, электрики, заправщики).
Читайте также
Количество предложений возросло в 11 раз по сравнению с прошлым годом.
Другие профессии также продемонстрировали стремительный рост:
  • Разнорабочие — количество вакансий выросло в 18 раз;
  • Продавцы — рост в 13 раз;
  • Строители — рост в 9 раз;
  • Грузчики — рост в 8 раз;
  • Водители — рост в 5 раз.

Какие вакансии чаще всего выбирают искатели работы

По данным аналитиков, спрос на работу с возможностью бронирования также повысился. В частности, в октябре 2025 года количество откликов по стране выросло в 16 раз по сравнению с предыдущим годом.
ТОП-5 самых популярных вакансий среди кандидатов:
  • Продавец — количество откликов возросло в 66 раз.
  • Разнорабочий — рост в 38 раз.
  • Строитель — рост в 9 раз.
  • Водитель — рост в 8 раз.
  • Грузчик — рост в 7 раз.

В каких областях больше всего вакансий с бронированием

Лидером остается Киевская область, где в октябре 2025 года было зафиксировано почти 2 000 вакансий с бронированием.
От 300 до 700 объявлений приходилось в Днепропетровскую, Львовскую, Харьковскую и Одесскую области.
Читайте также
Несколько меньше — в Запорожской и Ивано-Франковской (от 200 до 250). В других регионах количество предложений по бронированию на платформе преимущественно варьируется от 100 до 200.
Медианные зарплаты в категории вакансий с бронированием в октябре 2025 года были самыми высокими в таких областях:
  • Ивано-Франковская — 40 тыс. грн.
  • Херсонская и Тернопольская — 35 тыс. гривен.
  • Киевская — 33,4 тыс. грн.
  • Львовская и Волынская — 32,5 тыс. грн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems