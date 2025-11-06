Сколько ІТ-специалистов имеют бронирование — исследование DOU Сегодня 14:04 — Личные финансы

В Украине только 13% мужчин в IT имеют бронирование от своего основного работодателя. Еще 4% забронированы на второй неосновной работе (обычно это не IT-компании). Отсрочку имеют 15% опрошенных. 24% не подлежат мобилизации по разным причинам. Почти у половины (44%) опрошенных мужчин в IT нет бронирования.

Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

Инфографика: DOU

Кого бронируют чаще всего

Среди айтишников уровня Lead+ доля забронированных составляет 25%, среди менеджеров — 28%. Прослеживается связь между специализацией и статусом бронирования. Среди руководящих и менеджерских ролей — Leadership (C-Level и т. п. ) и Management (Project, Product, Program Manager и т. п. ) — доля забронированных является самой высокой: 36% и 27% соответственно.

Чаще других получают бронирование также системные администраторы (25%) и аналитики (19%).

Среди QA и Software Engineers забронированных несколько меньше, чем в среднем по отрасли — около 11%. Самая низкая доля забронированных — в Support (только 7%). Остальные специализации близки к среднему показателю (13%).

В общем, нетехнические специалисты получают бронирование несколько чаще: 20% против 13% среди технических специалистов.

Меньше всего забронированных среди мидлов (9%) и джунов (3%).

Инфографика: DOU

Опыт и должности

Среди DevOps-специалистов бронируют преимущественно Lead+: 37% по сравнению с 14% в целом по специализации. В QA доля забронированных Lead+ составляет 24%, тогда как общий показатель всего 11%. Реже всего бронируют Intern/Junior — всего 4%.

Среди Software Engineers чаще забронированы Senior (12%) и Lead+ (21%), реже Middle (7%) и Intern/Junior (2%).

У Management чем выше должность, тем больше доля забронированных. Intern/Junior специалистов в этой категории бронируют реже всего — всего 7%.

Инфографика: DOU

Чем больше опыт работы в IT, тем чаще специалист имеет бронирование от работодателя. Самый маленький стаж имеют те, кто не подлежит мобилизации.

Среди айтишников с опытом более 10 лет забронировано 20%, в категории 6 — 9 лет — 15%. Меньше бронируют специалистов со стажем 3 — 5 лет (9%) и до 2 лет (4%).

В каких компаниях бронируют чаще всего

Высокий уровень бронирования среди специалистов, работающих в государственных учреждениях (51%) и IT-отделах не-IT компаний, таких как банки, телеком или ритейл (31%).

В продуктовых компаниях показатель составляет около 14%, что соответствует среднему уровню отрасли. В сервисных компаниях бронируют 10% работников, в аутстафинговых 8%, ​​в стартапах также 8%.

В крупных компаниях с более чем тысячей работников забронированы 21% специалистов, в средних (200−1000 человек) — 17%. В малых компаниях с командами до 50 специалистов в Украине этот показатель всего 7%, а в компаниях до 10 человек — 5%.

Инфографика: DOU

Среди тех, кто имеет бронирование от работодателя, преобладает такое трудоустройство: Дія City/гиг-контракт — 43% (это вдвое больше, чем в целом среди мужчин в ІТ — 22%) или оформление в штат согласно КЗоТ — 41% (примерно в 3,7 раза больше, чем в целом).

Зарплаты специалистов по бронированию

Между наличием бронирования и уровнем дохода прослеживается четкая связь. Специалисты с бронированием имеют более высокие зарплаты. Медиальная оплата среди них составляет 3933 доллара, что на 31% больше среднего показателя в отрасли (3000 долларов).

У тех, кто имеет бронирование на второй неосновной работе, медианная зарплата 3800 долларов. У специалистов без бронирования 3200 долларов. Самый низкий доход у тех, кто не подлежит мобилизации: всего 1700 долларов. Это, в основном, молодые специалисты до 25 лет с меньшим опытом и более низкими должностями.

Инфографика: DOU

Среди забронированных самые высокие зарплаты в стартапах — 5250 долларов. В сервисных и аутстафинговых компаниях оплата тоже выше средней. Самые низкие доходы в государственных учреждениях (2133 доллара) и IT-отделах не-IT компаний (2500 долларов), хотя именно здесь уровень бронирования наибольший.

Как возраст влияет на бронирование

Вероятность бронирования возрастает с возрастом: от 14% среди айтишников 25 — 29 лет до 19% среди тех, кому более 45.

Бронирование или отсрочка на второй работе, например в учебных заведениях или критической инфраструктуре, чаще встречаются среди возрастов 25 — 29 и 35 — 39 лет.

Отсрочку от мобилизации через обучение, здоровье или семейные обстоятельства чаще всего имеют айтишники 25 — 29 лет — 25%. С возрастом этот показатель постепенно уменьшается.

Доля тех, кто не подлежит мобилизации из-за состояния здоровья, возраста или предыдущей службы, растет с годами и достигает 12% в группе 45+. В возрастных категориях 25−44 лет таких 4−7%.

В то же время более половины айтишников в возрасте от 25 до 44 лет не имеют бронирования. Больше всего таких среди специалистов 30 — 34 лет — 59%.

Бронирование по городам

Больше всего забронированных IT-специалистов в Киеве — 16%. В Харькове и Одессе этот показатель ниже — около 9%. В Полтаве, Черкассах, Чернигове, Тернополе и Запорожье доля забронированных еще меньше.

Самый низкий уровень бронирования в Луцке и Кропивницком, где только 2% специалистов имеют бронирование.

Инфографика: DOU

