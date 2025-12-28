Как изменится сумма добровольного страхового взноса в 2026 году
С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине вырастет с 8000 до 8647 гривен. Соответственно изменится размер минимального страхового взноса.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Сколько уплатить добровольного взноса в 2026 году, чтобы засчитали стаж
Специалисты отмечают, чтобы в 2026 году в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса.
Минимальный страховой взнос — сумма, определяемая расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса (22%).
То есть, чтобы к страховому стажу был отнесен один полный месяц, по договору о добровольном участии должно быть уплачено не менее 1 902,34 грн (22% х 8 647 грн, где 8 647 грн — размер минимальной заработной платы).
