Как изменится сумма добровольного страхового взноса в 2026 году Сегодня 15:14 — Личные финансы

Как изменится сумма добровольного страхового взноса в 2026 году

С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине вырастет с 8000 до 8647 гривен. Соответственно изменится размер минимального страхового взноса.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Сколько уплатить добровольного взноса в 2026 году, чтобы засчитали стаж

Специалисты отмечают, чтобы в 2026 году в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса.

Минимальный страховой взнос — сумма, определяемая расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса (22%).

То есть, чтобы к страховому стажу был отнесен один полный месяц, по договору о добровольном участии должно быть уплачено не менее 1 902,34 грн (22% х 8 647 грн, где 8 647 грн — размер минимальной заработной платы).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.