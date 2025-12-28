Как получить льготы на коммуналку, арендуя жилье Сегодня 18:19 — Личные финансы

Как получить льготы на коммуналку, арендуя жилье

Лица, имеющие право на льготы, могут получать скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг не только по зарегистрированному адресу, но и по месту фактического проживания. Это касается, в частности, тех, кто вынужденно сменил адрес или проживает в съемном жилье.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Чтобы оформить льготу по фактическому адресу, необходимо предоставить документ, подтверждающий проживание по этому адресу.

Это может быть:

справка о взятии на учет внутриперемещенного лица;

договор аренды жилья;

другой официальный документ, подтверждающий проживание.

Если таких документов нет, возможно оформление акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства. Его составляет уполномоченное должностное лицо исполнительного органа местного совета соответствующей территориальной общины.

Таким образом, льготники имеют право получать поддержку государства независимо от того, совпадает ли их фактическое проживание с местом регистрации при условии документального подтверждения такого проживания.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров принял решение компенсировать расходы учреждениям, которые временно бесплатно размещают внутренне перемещенных лиц.

В Едином реестре должников зафиксировано более 794 тыс. исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги. Чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение (40% случаев). Далее следуют водоснабжение (18%), газ (15%), жилищное обслуживание (10%), вывоз мусора (8%) и электроэнергия (6%).

