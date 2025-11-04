Новые критерии для бронирования работников в «оборонке» — что изменилось Сегодня 12:26

Новые критерии для бронирования работников в «оборонке» — что изменилось

Министерство обороны Украины утвердило Критерии, по которым определяются предприятия, учреждения и организации в сфере ОПК, в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности как такие, что имеют важное значение для национальной экономики.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также ведомство начало прием документов от предприятий для определения их статуса — подать их можно на электронную почту admou@post.mil.gov.ua . Ранее эти функции осуществляло Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины.

Утвержденные критерии

Компании, желающие получить этот статус и право бронировать до 100% военнообязанных работников, должны отвечать следующим требованиям:

Выполнение государственного контракта (договора) в сфере обороны или участие в его исполнении на основании договоров, в том числе внешнеэкономических. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% от общего объема предприятия за последний отчетный период. Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 8 марта 2024 г. № 262 «Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны». Выполнение функций уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, осуществляющего регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

Предприятия, учреждения и организации в сфере ОПК, не соответствующие указанным выше критериям, могут получить статус важных для национальной экономики в случае соответствия не менее трех из следующих требований:

Выполнение государственных контрактов в области обороны. Привлечение к выполнению оборонных заказов по договорам, в том числе внешнеэкономическим. Включение в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов. Участие в реализации государственных целевых программ в сфере авиастроения или космической деятельности. Участие в реализации программ развития оборонно-промышленного комплекса, внедрении новых технологий, расширении производственных мощностей. Осуществление производства товаров, выполнения работ или услуг, используемых предприятиями ОПК для производства продукции оборонного назначения.

Если предприятие отвечает хотя бы двум требованиям правительственного постановления № 76 (о бронировании во время мобилизации), его могут признать «критически важным» для экономики и обеспечения жизни населения. Это дает право забронировать до 50% работников, подлежащих мобилизации.

Что делать тем, кто уже имеет этот статус

Новые критерии, утвержденные Минобороны, фактически ничего не меняют для тех предприятий, которые уже имеют статус «важных для национальной экономики».

Если срок действия этого статуса еще не истек, им не нужно подавать дополнительные документы или что-то обновлять.

