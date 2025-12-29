Украина и США разрабатывают дорожную карту процветания до 2040 года — Зеленский Сегодня 11:36

Украина и США разрабатывают дорожную карту процветания до 2040 года — Зеленский

Украина работает с Соединенными Штатами Америки над дорожной картой процветания нашего государства до 2040 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как он отметил, есть общее видение с Америкой, что в Украине будет создано несколько фондов.

«Будет фонд восстановления Украины, будет суверенная инвестиционная платформа Украины, будет фонд развития Украины, фонд роста и возможностей Украины. Мы планируем, чтобы у нас был именно американо-украинский инвестиционный фонд восстановления», — говорится в сообщении главы государства.

Зеленский добавил, что у Украины есть цели и стратегии макроэкономической стабильности. «Главные аспекты и направления — это наши национальные цели, ожидание продолжительности жизни, возвращение беженцев, ВВП на душу населения, новые рабочие места, гарантии безопасности, далее — направление доступа к рынкам и вступление в Европейский Союз. Мы рассчитываем, что нам нужны на восстановление где-то 700−800 миллиардов».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря.

Европейские лидеры В то же времяЕвропейские лидеры положительно оценили итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и их телефонный разговор с участием лидеров Европы.

