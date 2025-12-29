В ЕС прокомментировали переговоры о «мирном плане» Сегодня 10:00

Европейские лидеры положительно оценили итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и их телефонный разговор с участием лидеров Европы.

Об этом пишет « Интерфакс-Украина «со ссылкой на заявления европейских лидеров в соцсетях.

Детали: Лидеры подчеркнули необходимость совместных усилий для достижения справедливого и крепкого мира и усиления давления на россию.

После закрытой переговорной части украинской и американской делегаций в Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида, США) Зеленский и Трамп провели видеоконференцию с европейскими лидерами.

О составе участников сообщил президент Финляндии Александр Стубб, отметив, что к разговору присоединились президенты Франции Эмманюэль Макрон, Польши Кароль Навроцкий, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджа Мелони, Норвегии Йонас Гар Стере, канцлер Германии Марк Фредрих Мерц, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Звонок длился больше часа. Мы обсудили конкретные шаги, как положить конец войне. Мы все работаем над справедливым и крепким миром», — написал Стубб в соцсети Х.

Президент Польши Кароль Навроцкий, по информации Канцелярии президента, во время видеоконференции подчеркнул твердую приверженность президента США мирному процессу и упомянул, что с начала полномасштабной агрессии рф аэропорт Жешув-Ясенка служил хабом для более чем 90% помощи Украине.

«Позиция Польши при подписании мирного соглашения будет иметь решающее значение. Сегодняшний разговор демонстрирует, что все договоренности о мире и безопасности в регионе должны быть достигнуты между всеми заинтересованными сторонами. Решительность американской стороны и единство позиции европейских стран дает реальный шанс на прекращение войны, вызванной российской федерацией», — говорится в сообщении

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о положительных результатах разговора и «заметном прогрессе».

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин также приветствовал достигнутый прогресс. «Я приветствую прогресс в мирных переговорах в Украине, о которых говорили президенты Трамп и Зеленский сегодня вечером во Флориде. Я твердо надеюсь, что это будет построено в будущем, чтобы обеспечить прекращение огня», — также приветствовал достигнутый прогресс. «Я приветствую прогресс в мирных переговорах в Украине, о которых говорили президенты Трамп и Зеленский сегодня вечером во Флориде. Я твердо надеюсь, что это будет построено в будущем, чтобы обеспечить прекращение огня», — написал он.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф отметил, что положительные сигналы из США должны быть подтверждены действиями россии. «Теперь россия должна показать, что они действительно хотят остановить эту войну и что они хотят серьезно вести переговоры о справедливом и крепком мире. Нидерланды продолжают поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией», — подчеркнул он в отметил, что положительные сигналы из США должны быть подтверждены действиями россии. «Теперь россия должна показать, что они действительно хотят остановить эту войну и что они хотят серьезно вести переговоры о справедливом и крепком мире. Нидерланды продолжают поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией», — подчеркнул он в сообщении в соцсети Х по итогам встречи украинской и американской делегаций в Мар-а-Лаго.

Глава МИД Нидерландов Дэвид ван Вил Министры иностранных дел европейских стран также подтвердили поддержку Украины. сообщил о дальнейших шагах на мирных переговорах в Майами и подчеркнул необходимость усиления давления на рф.

«Нидерланды продолжают поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией и за крепкий мир. Мы должны продолжать усиливать давление на россию, чтобы покончить с ее войной», — отметил он.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский назвал итоги встречи Зеленского и Трампа оптимистичными. «Украина хочет мира. россия ведет захватническую войну уже более 1400 дней. Мы должны вынудить путина к миру с помощью экономических санкций и силы украинской обороны», — заявил он.

