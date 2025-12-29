Президент назвал ключевое условие для отмены военного положения Сегодня 12:00

Президент назвал ключевое условие для отмены военного положения

Военное положение в Украине может быть отменено только после получения реальных гарантий безопасности, которые делают невозможным повторную агрессию со стороны россии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, завершение войны будет автоматически означать прекращение действия военного положения, однако без гарантий безопасности Украина не может считать войну завершенной.

«Мы все хотим, чтобы война закончилась. И тогда закончится действие военного положения. Но завершение военного положения будет в момент, когда у Украины появятся гарантии безопасности. Без них реально эта война не закончилась», — подчеркнул президент.

Зеленский объяснил, что под гарантиями безопасности подразумеваются не только политические заявления, но и практические механизмы — мониторинг со стороны партнеров и их реальное присутствие.

Читайте также Украина и США разрабатывают дорожную карту процветания до 2040 года — Зеленский

«Если мы найдем возможность с американцами, европейцами и с русиянами подписать 20 пунктов окончания войны, я очень настроен, что в этот момент мы одновременно получим гарантии безопасности. Это будет сигнал, что война закончилась», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сроки отмены военного положения будут также зависеть от позиции военного командования. Этот вопрос уже обсуждался на Ставке Верховного главнокомандующего.

«Командование должно подтвердить, что вся инфраструктура готова к этому, чтобы отменять военное положение», — резюмировал президент.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.