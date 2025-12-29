0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент назвал ключевое условие для отмены военного положения

34
Президент назвал ключевое условие для отмены военного положения
Президент назвал ключевое условие для отмены военного положения
Военное положение в Украине может быть отменено только после получения реальных гарантий безопасности, которые делают невозможным повторную агрессию со стороны россии.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
Читайте также
По его словам, завершение войны будет автоматически означать прекращение действия военного положения, однако без гарантий безопасности Украина не может считать войну завершенной.
«Мы все хотим, чтобы война закончилась. И тогда закончится действие военного положения. Но завершение военного положения будет в момент, когда у Украины появятся гарантии безопасности. Без них реально эта война не закончилась», — подчеркнул президент.
Зеленский объяснил, что под гарантиями безопасности подразумеваются не только политические заявления, но и практические механизмы — мониторинг со стороны партнеров и их реальное присутствие.
Читайте также
«Если мы найдем возможность с американцами, европейцами и с русиянами подписать 20 пунктов окончания войны, я очень настроен, что в этот момент мы одновременно получим гарантии безопасности. Это будет сигнал, что война закончилась», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что сроки отмены военного положения будут также зависеть от позиции военного командования. Этот вопрос уже обсуждался на Ставке Верховного главнокомандующего.
«Командование должно подтвердить, что вся инфраструктура готова к этому, чтобы отменять военное положение», — резюмировал президент.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems